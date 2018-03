羽球世界球后,台灣好手戴資穎在全英公開賽連續2年闖進決賽,有機會再度封后,但有球迷注意到她賽後並不幫球迷簽名,小戴透露,自己是因為手會抖,才不幫球迷簽名。

小戴在臉書寫下:「這時候...大概只有憤怒姐姐救的了我了啊啊啊啊,好累噢噢噢!謝謝強大的現場吶喊:Tai Tzu Ying Thank you to all for support。」

小戴將與目前世界排名第2的日本女將山口茜爭后,目前小戴的女單排名積分只領先山口茜5628分,若小戴封后,他的世界球后寶座,只會更穩固。