中華職棒／陳傑憲調整較慢　黃恩賜開季先發機會大

統一獅在今年的官辦熱身賽有不少選手都打出好表現，至於開季有哪些選手會成為先發打線的一員，總教練黃甘霖僅透漏中心棒次的潘武雄、蘇智傑、陳鏞基一定會有，其他人位置就是大家來競爭、誰好誰上。

去年多項打擊數據都在隊內名列前茅的「四爺」陳傑憲，本季因為家人過世、因此調整較慢，黃甘霖表示雖然之後還會觀察他的狀況，不過他開季在二軍的機會較大。至於誰會來頂替游擊防線的空缺？黃甘霖認為目前看起來黃恩賜非常有機會。

「黃恩賜今年下定決心，改變飲食、守備和打擊的方式，會去想怎麼讓自己更強大。」黃甘霖受訪時說，黃恩賜對於游擊這個位置有想法，熱身賽也將此動力化為表現，有機會能在季初拿下先發游擊手的位置。