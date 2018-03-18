中華職棒／陳傑憲調整較慢　黃恩賜開季先發機會大

統一獅在今年的官辦熱身賽有不少選手都打出好表現，至於開季有哪些選手會成為先發打線的一員，總教練黃甘霖僅透漏中心棒次的潘武雄、蘇智傑、陳鏞基一定會有，其他人位置就是大家來競爭、誰好誰上。
去年多項打擊數據都在隊內名列前茅的「四爺」陳傑憲，本季因為家人過世、因此調整較慢，黃甘霖表示雖然之後還會觀察他的狀況，不過他開季在二軍的機會較大。至於誰會來頂替游擊防線的空缺？黃甘霖認為目前看起來黃恩賜非常有機會。
「黃恩賜今年下定決心，改變飲食、守備和打擊的方式，會去想怎麼讓自己更強大。」黃甘霖受訪時說，黃恩賜對於游擊這個位置有想法，熱身賽也將此動力化為表現，有機會能在季初拿下先發游擊手的位置。
除此之外，過去因傷所苦的郭阜林和去年陷入低潮的羅國龍，在前幾場比賽都展現出不錯的火力，但黃甘霖希望他們不只是一兩場比賽爆發，而是能保持穩定。
另外黃甘霖也提到，去年合計為球隊貢獻51發全壘打、211分打點的潘武雄、蘇智傑、陳鏞基等3人，今年球季若無意外應該仍會是開季的中心棒次。
統一去年陣中傷兵眾多，因此蘇智傑在自己首個完整賽季就被迫要承擔更多責任，他表示在新的球季希望能降低自己的三振率，並且增加擊球率，首要目標就是要比去年更好。