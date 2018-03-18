影／海巡署破浪救危難　人船平安船長激動表謝意

布袋海巡隊接獲118通報後，除請雷達掌握海面船舶動態，鎖定遇難漁船「春O祥」號漁船可能位置，立即同步調度線上巡防艇馳往救援；由於遇難船發生事故位置，位於外傘頂洲西側激浪區，加上鋒面影響，5至6級陣風8級，浪高約1層樓高的不佳海象，「救人救急」，海巡艇仍然突破惡劣海象，火速趕抵現場，費時近2小時的救援時間，順利脫險，安全拖帶返回台南將軍漁港。

莊姓船長在踏上漁港碼頭時，激動地感謝海巡隊救助。船長說，如果沒有海巡的救援，6條人命與最重要的財產及謀生的漁船，可能就這樣沒了，非常非常感謝海巡人員的救助。

海巡隊表示，巡防艇抵達時發現船已傾斜30-45度，加上浪況不佳，隨時有翻覆危險，十分危急下，巡防艇見狀立即冒險接近，以抽水泵協助除船艙的進水及提供救生衣讓6名船員穿上；經過近2小時搶救，成功控制進水速度，避免沈船危機，在友船的一起協助下，順利完成救援任務。海巡署呼籲，如發生緊急狀況可透過漁業電台、鄰近友船透過無線電或撥打「118」服務專線，海巡人員定排除萬難於第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。