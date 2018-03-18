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娛樂

李敖親筆告別信　致我的家人、友人、仇人

娛樂中心╱台北報導2018/03/18 14:48
▲李敖希望和前妻胡因夢告別成遺憾。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）
▲李敖希望和前妻胡因夢告別成遺憾。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）

83歲的作家李敖罹患腦瘤過世，其實他生前知道自己來日不多後，曾公開一封親筆信，坦言想在最後時間，跟家人、友人與仇人再見一面，做個告別。

李敖去年6月曾宣布，將在大陸開新節目《再見李敖》向全世界告別，當時經紀人還公開李敖的親筆告別信，透露他希望餘生能把《李敖大全集》加編完成，並且跟家人、朋友及仇人做一個最後告別，也想透過這個節目，讓觀眾見證他人生謝幕。

還透露想邀請陳文茜、台灣最早查禁李敖書籍的宋楚瑜、以及與李敖僅維持3個月婚姻的前妻胡因夢，只可惜都因為他身體狀況越來越不好而沒開成，而這些希望也隨著他離世後已無法實現。

李敖親筆信全文

致我的家人、友人、仇人：

你們好，我是李敖，今年83歲。年初，我被查出來罹患腦瘤，現在剛做完放射性治療。現在每天要吃六粒類固醇，所以身體裡面變得像一個戰場，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地獄離我並不遠了。

我這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多。醫生告訴我：你最多還能活三年，有什麼想做、想幹的，抓緊！

我就想，在這最後的時間裡，除了把《李敖大全集》加編41-85本的目標之外，就想和我的家人，友人，仇人再見一面做個告別，你們可以理解成這是我們人生中最後一次會面，“再見李敖”及此之後，再無相見。

因為是最後一面，所以我希望這次會面是真誠，坦白的。不僅有我們如何相識，如何相知，更要有我們如何相愛又相殺。

對於來賓，我會對你說實話；我也想你能對我講真話，言者無罪，聞者足戒。

或許我們之前有很多殘酷的鬥爭，但或許我們之前也有很多美好的回憶；我希望通過這次會面，能讓我們都不留遺憾。不留遺憾，這是我對你的承諾，也是我對你的期盼。

對於來賓，不管你們身在哪裡，我都會給你們手寫一封邀請信。邀請你來臺北，來我書房，我們可以一起吃一頓飯，合一張影，我會帶你去看可愛的貓，我會全程記錄我們最後一面的相會，一方面是留作你我紀念，另一方面也滿足我的一點私心：告別大陸媒體近10年了，我想通過這些影片，讓大家再一次見到我，再一次認識不一樣的我，見證我人生的謝幕。

 

關鍵字李敖胡因夢陳文茜
李敖逼他出櫃　蔡康永：我不恨他

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