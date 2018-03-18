揪秀琴Vicky上節目破局　憲哥：蔡頭欠錢20年

綜藝大哥吳宗憲今（18）日主持中天節目《小明星大跟班》，他受訪時，被問到秀琴捲入欠債風波，還與同為大嫂團成員的Vicky幾乎撕破臉，隔空喊話，他直言，「對啊，我還以為她們今天會來，應該安排她們來講一下。」他強調「合作生意最難」，並反問，「秀琴妳遇不到Vicky嗎？要跟人家講清楚嘛，虧了就虧了，總有一個渣渣吧。」

吳宗憲表示，「可能是生意沒有做起來吧，然後又沒有適度交代，否則就是20萬元嘛。雖然沈玉琳說是38萬元又不是380萬元，但連3萬8000元都要計較，這是公理是非的表徵，沒辦法，妳身為一個藝人，人家可能拿三分理上門，上媒體就講不清楚了，我相信這肯定是個鳥事。」他分析，「不太理解秀琴的財務狀況，因為他們夫妻都有收入，這一點小錢難不倒的，應該可以溝通一下，鳥事啦，20萬元小事啦，不然妳就坦承生意虧掉了，我想Vicky也是很好講話的一個人，真的虧了就虧了。」