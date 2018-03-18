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娛樂

揪秀琴Vicky上節目破局　憲哥：蔡頭欠錢20年

記者吳維書／台北報導2018/03/18 15:46
▲吳宗憲（右）揪秀琴、Vicky上節目破局。（圖／中天提供 , 2018.3.11）
▲吳宗憲（右）揪秀琴、Vicky上節目破局。（圖／中天提供 , 2018.3.11）

綜藝大哥吳宗憲今（18）日主持中天節目《小明星大跟班》，他受訪時，被問到秀琴捲入欠債風波，還與同為大嫂團成員的Vicky幾乎撕破臉，隔空喊話，他直言，「對啊，我還以為她們今天會來，應該安排她們來講一下。」他強調「合作生意最難」，並反問，「秀琴妳遇不到Vicky嗎？要跟人家講清楚嘛，虧了就虧了，總有一個渣渣吧。」

吳宗憲表示，「可能是生意沒有做起來吧，然後又沒有適度交代，否則就是20萬元嘛。雖然沈玉琳說是38萬元又不是380萬元，但連3萬8000元都要計較，這是公理是非的表徵，沒辦法，妳身為一個藝人，人家可能拿三分理上門，上媒體就講不清楚了，我相信這肯定是個鳥事。」他分析，「不太理解秀琴的財務狀況，因為他們夫妻都有收入，這一點小錢難不倒的，應該可以溝通一下，鳥事啦，20萬元小事啦，不然妳就坦承生意虧掉了，我想Vicky也是很好講話的一個人，真的虧了就虧了。」


▲林秀琴遭爆欠債不還。（圖／翻攝自臉書，2018.02.07）

他提及借別人錢的往事，「當然是上億元，最大筆4000萬元，回來一半，是半個圈內人借的，就是要幫助人家，我不會讓你知道是誰。除蔡頭大哥那筆將近20年前的500萬元，沒關係，將來有機會還我，他來上我節目還是開開心心，這才是朋友之間的通財之義。」他提及有次在外巧遇借4000萬元的朋友，擦肩後對方發了簡訊給自己，「假如真有來生，我做牛做馬都要還給你。那我就知道這一生沒有嘛。」話語一出，全場大笑，他補充，「我看了眼淚差點掉下來，沒關係還不錯，還了一半。」

關鍵字吳宗憲小明星大跟班vicky秀琴憲哥蔡頭
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