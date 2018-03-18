董至成缺席《大集合》第一場　胡瓜拚命打辛龍

綜藝大哥董至成向主持多年的民視節目《綜藝大集合》請假赴陸發展，今（18）日播出的節目是董至成缺席的第一集，主持人胡瓜揮別感傷超拚命，在節目用木板砸辛龍，觀眾反應超熱烈。

節目帶大家來到新北三重，胡瓜開場帶了神犬「龍龍」來表演，定睛一看，才發現是辛龍穿狗的布偶裝，他隨著胡瓜口令做出旋轉、趴地、握手等動作，最後竟叫他跳魚躍龍門，只見他穿著大型偶裝奮力一跳，上半身完美通過，可惜腳勾到保麗龍門應聲而裂，讓眾人紛紛大嘆可惜，胡瓜大讚，「雖然沒有通過，但穿著偶裝還能差點過關，這種敬業程度值得大家學習，也讓我們再次歡迎特別來賓辛龍。」