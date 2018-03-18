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娛樂

董至成缺席《大集合》第一場　胡瓜拚命打辛龍

記者吳維書／台北報導2018/03/18 16:12
▲胡瓜將木板砸在辛龍（躺地者）頭上。（圖／民視提供 , 2018.3.18）
▲胡瓜將木板砸在辛龍（躺地者）頭上。（圖／民視提供 , 2018.3.18）

綜藝大哥董至成向主持多年的民視節目《綜藝大集合》請假赴陸發展，今（18）日播出的節目是董至成缺席的第一集，主持人胡瓜揮別感傷超拚命，在節目用木板砸辛龍，觀眾反應超熱烈。

節目帶大家來到新北三重，胡瓜開場帶了神犬「龍龍」來表演，定睛一看，才發現是辛龍穿狗的布偶裝，他隨著胡瓜口令做出旋轉、趴地、握手等動作，最後竟叫他跳魚躍龍門，只見他穿著大型偶裝奮力一跳，上半身完美通過，可惜腳勾到保麗龍門應聲而裂，讓眾人紛紛大嘆可惜，胡瓜大讚，「雖然沒有通過，但穿著偶裝還能差點過關，這種敬業程度值得大家學習，也讓我們再次歡迎特別來賓辛龍。」


▲胡瓜帶神犬「龍龍」表演，原來是辛龍。（圖／民視提供 , 2018.3.18）

胡瓜還特別介紹世大運跆拳道團體品勢銅牌的團隊，並強調自己跟他們準備了一套表演，大家聞言不信狂搖頭，果然，只見胡瓜在整套表演內，只在前５秒鐘左右出拳加踢腿，便都由選手們演出，直到最後站定。阿翔吐槽，「這整套表演瓜哥只有表演５秒鐘，其他都是同學們表演，而且最後還手拿木板擺姿勢，太遜了！」胡瓜解釋，「什麼遜，我最後要表演大招，用頭撞破木板。」辛龍趕緊上前相勸，胡瓜強調，「我們節目精神就是認真，大哥說到做到，不要阻止我！」只見胡瓜雙手用力拿著木板跳起，最後，竟將木板砸在辛龍頭上，他瞬間摀頭傻眼，「瓜哥不是說要自己來？怎麼變打我？」


▲SpeXial明杰為了有鏡頭超堅持。（圖／民視提供 , 2018.3.18）

節目還邀請SpeXial明杰，他一出現就引起婆婆媽媽的注目，偶像歌手出身的他，參與不少戲劇演出，沒想到玩起遊戲零包袱，一直當樁腳墊底讓其他人搶分過關，還跟胡瓜強調，「這樣我媽看不到我啦。」最後為了有鏡頭，他玩遊戲沒力氣還硬拉吊環直喊，「好不容易有鏡頭，不這樣我媽看不到我。」

關鍵字綜藝大集合董至成胡瓜阿翔辛龍spexial明杰
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