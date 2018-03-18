海南省新住民成立「台灣海南民間交流總會」

全由大陸海南省遠嫁來台灣新住民所組成「台灣海南民間交流總會」，今（18）日正式成立，由嫁來台灣已有20年的翁蓮香當選創會理事長，她指出，成立該協會的主要目的是，協助從海南省嫁來台灣的姊妹除了團結外，也協助各種有困境，包括法律、經濟等問題。

成立大會共有會員、來賓300多人參與，市議員盧崑福、林美燕、王家貞、洪玉鳳與前台南大學校長黃秀霜等人也前往祝賀成立。 翁香蓮表示，她目前在台灣的海南省新住民近3萬人，分布全台各地，這次成立「台灣海南民間交流總會」屬全台性組織，所以會員中除了台南外，尚有來自台北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄等縣市的海南姊妹。