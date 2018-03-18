海南省新住民成立「台灣海南民間交流總會」

全由大陸海南省遠嫁來台灣新住民所組成「台灣海南民間交流總會」，今（18）日正式成立，由嫁來台灣已有20年的翁蓮香當選創會理事長，她指出，成立該協會的主要目的是，協助從海南省嫁來台灣的姊妹除了團結外，也協助各種有困境，包括法律、經濟等問題。
成立大會共有會員、來賓300多人參與，市議員盧崑福、林美燕、王家貞、洪玉鳳與前台南大學校長黃秀霜等人也前往祝賀成立。 翁香蓮表示，她目前在台灣的海南省新住民近3萬人，分布全台各地，這次成立「台灣海南民間交流總會」屬全台性組織，所以會員中除了台南外，尚有來自台北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄等縣市的海南姊妹。
翁香蓮指出，未成立此協會之前，許多遠嫁來台的海南姊妹均透過FB、Line或微信成立群族互相聯繫，姐妹遇到有困難時，大家均會付出力量，互相協助渡過難關，包括法律、經濟、家庭等許多因素等。
翁連香說，這個協會不僅幫助來助海南的姊妹，其他省的姊妹有須要，也可以協助，她們也曾協助一位福建姐妹的車禍善後處理，未來會陸續在各縣市各成立分會，讓更多的海南姊妹能互相交流及互助。
第一任理事長為翁連香，常務理事是何朝玲、陳文莉；理事為李春麗、慕春燕、陳春麗、孫小莉、翁雲妹、伍春苗、陳彩妃；常務監事：方紅君、監事：劉華麗、鄭依欣；會址設於：台南市南區中華南路二段33號。