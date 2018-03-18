劉興欽動漫教育博物館啟用　體驗AR互動親子趣

新竹縣政府結合客家文化藝術、漫畫、鐵道元素打造內灣線為文化藝術傳承基石及國際漫畫夢工場的願景，將內灣國小閒置空間結合在地文化特色、動漫元素及一線九驛，整體規畫「劉興欽動漫教育博物館」已正式揭牌啟用，包含漫畫互動區、親子漫畫閱讀區、時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等六區，縣長邱鏡淳期許能推動地方繁榮發展、引燃提升竹縣觀光能見亮點。

一生創作及發明透過科技、教育及文化藝術的新視野的劉興欽老師特別以米老鼠為例，為全世界家喻戶曉的動漫人物，台灣也應該有自己的代表動漫人物，劉興欽老師筆下的阿三哥、大嬸婆樹立個人風格，奠定在台灣漫畫界的地位。



▲「劉興欽動漫教育博物館」設有AR互動區，非常適合親子同歡。（圖／新竹縣政府提供, 2018.03.18）

博物館內設有AR互動區，透過觸碰呈現喻為台版清明上河圖的喬遷圖，還可透過光影定位，在地板上與民眾互動追逐的漫畫人物，非常適合親子同歡；同時也收錄了劉興欽的珍貴手稿及各式發明創作，具有教育意義及文化傳承之價值，假日到內灣觀光遊憩的同時，不妨走進參觀，或許會有意想不道的收穫。



▲劉興欽動漫教育博物館正式啟用，可以體驗AR互動，成為內灣觀光的新亮點。（圖／新竹縣政府提供, 2018.03.18）

劉興欽提供珍貴畫作及創作發明供漫畫館展示，將可建構良好學習空間平台及漫畫藝術教育的永續推廣；開幕期間特別邀請國內跨世代的漫畫家高永駐館策展，以人物筆法細膩畫面優美，代表作為《梵天變》、《星座刑事》、《隋唐英雄傳》。博物館未來也將規劃多位漫畫家作品展演，期待成為國內漫畫家的夢想平台，並逐步打造內灣漫畫藝術村的文化氣息。