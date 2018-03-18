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家扶助學認養懇親會　400人相聚澄清湖畔

記者許薰方／高雄報導2018/03/18 16:51
▲仇國華先生現居台北，於活動前人甚至還在國外，為鼓勵阿凡能夠繼續堅持學業，特地趕回來與阿凡見面。（圖／北高雄家扶中心提供，2018.03.18）
▲仇國華先生現居台北，於活動前人甚至還在國外，為鼓勵阿凡能夠繼續堅持學業，特地趕回來與阿凡見面。（圖／北高雄家扶中心提供，2018.03.18）

北高雄家扶中心於3月17日上午在高雄澄清湖畔，舉辦「第24屆助學認養懇親會」，一大早來自全國各地的認養人、認養童及其家人，包括工作人員將近400人相聚於澄清湖畔。
    
北高雄家扶中心陳連長扶幼主委感謝不辭辛勞來自各地的認養人，透過舉辦的活動與認養童共同度過美好的一天，好比是另類的家人相聚，機會相當的難得。

他在此次活動中，要特別感謝蕉城珍饌會館的負責人薛仲銘先生，同時也是中心的副主委，贊助清涼解渴的香蕉清冰；感謝中心林梅香委員贊助烤肉食材；感謝中法興物流股份有限公司贊助烤肉木炭；感謝中心保母愛家服務隊協助活動辦理，因為有這些資源的挹注，讓所有參與者都能盡興的享受這美好且溫馨的一天。

在此次活動參與的認養人當中，華東科技福委會慈輝社是中心長達16年的認養人，集結公司同事的愛心，讓更多需要被幫助的孩子得以順利就學及成長，是企業社會責任的模範。且華東科技福委會慈輝社每年皆會出席參加懇親會，此次共有14位出席本次澄清湖烤肉趣，透過與孩子面對面互動，除了更加了解孩子的狀況之外，也給予孩子許多鼓勵及支持。

在他們目前認養的9名孩子中，其中5名為北高雄家扶中心扶助，並在此次懇親會也都會出席，為感謝認養人長期以來的關心與協助，每位孩子皆特別準備了一張感謝卡，於懇親會當天親手送給認養人。

另外一位認養人仇國華先生，由於認養的孩子阿凡在信中提到不想繼續升學，因此仇先生特別來電向社工詢問原因，了解到阿凡主要是為母親著想，因為家中還有兩個就學中的弟妹及年邁的祖父需要照顧，所以阿凡想要先就業以減輕家中負擔，而在得知緣由後，仇先生表示不希望阿凡因此而放棄，提出願意再多給予阿凡一些協助，讓阿凡不用擔心經濟上的問題，並想要透過此次懇親會，當面給予阿凡鼓勵。而仇先生現居台北，於活動前人甚至還在國外，為鼓勵阿凡能夠繼續堅持學業，特地趕回來與阿凡見面。


▲認養人仇國華先生與認養童阿凡共同度過美好的一天。（圖／北高雄家扶中心提供，2018.03.18）

最後還有一位今年已高齡80歲認養人葉水通先生，成為中心的認養人已17年之久了，對於中心的服務感到相當認同及支持，每次中心若舉辦懇親會活動，葉先生都會盡可能的參加，就是希望能透過此活動與孩子見面，當面給孩子鼓勵。而小瑄在在去年6月開始接受扶助，這次是第一次與認養人見面，令小瑄也十分期待，希望可以更加認識認養人，並當面予以感謝。

北高雄家扶中心魏宗胤主任表示，中心目前共扶助4788名經濟弱勢家庭的兒童，是全國扶助童數最多的中心，而中心每年都會舉辦懇親會活動，讓認養人不僅僅只是透過書信傳達對認養童的愛與關心，更藉由面對面互動的機會，給予認養童最直接的鼓勵與支持，使得認養人與認養童之間的情感更加緊密，也透過此次活動，讓認養人及認養童皆留下一段難忘且溫馨的回憶。

關鍵字北高雄家扶中澄清湖助學認養懇親會
中市警與萬春宮合作交通宣導盼根除小兒麻痺　扶輪社植樹暨路跑

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