結合民俗與音樂　中市警與萬春宮合作交通宣導

臺中市政府警察局第一分局於今上午於百年媽祖廟「萬春宮」辦理交通安全宣導，結合民俗舞蹈表演、音樂饗宴、擬真恐龍公仔，現場並出動警察大型重機車介紹警用裝備，活動內容豐富多元，吸引上千民眾前來參觀。警方於會場設置「小小警察體驗營」，並備有6輛警用小重機想讓小朋友戴上安全帽、體驗當一日警察的威風，沒想到民眾卻誤以為是摸彩或有獎徵答的禮品，於警方宣導攤位前大排長龍守候，也成為有趣的意外插曲。

有鑑於各地時有酒駕憾事，警方於會場擺設能模擬不同酒醉程度將導致失衡效果的「酒駕體驗眼鏡」，連其他高齡長者在旁看了也躍躍欲試爭相體驗，並驚呼「原來喝醉開車的視野角度是這樣！酒駕根本是在玩命！」，讓原本刻版的宣導方式轉化為生動又活潑的公益宣導。除推行高齡者相關安全常識宣導方案，也以遊戲活動的方式，輕鬆增進交通安全規則等法律觀念，小小警察體驗活動，透過警察、志工的現場宣導，真正形成了老、中、青三代間融合的機會，達到「寓教於樂」效果。

第一分局表示，目前酒駕罰責極高，酒測吐氣所含酒精濃度每公升超過0.15毫克就開罰，要是多喝一點，超過0.25毫克就要移送法辦。而酒駕標準提高、罰責更重，酒測超過0.15毫克，不僅得當場直接扣車，罰鍰更高達一萬五到九萬元，累犯還要吊照3年，致人於死，最高可處三年以上，十年以下徒刑。警方也提醒民眾勿酒後駕車，可以搭乘大眾交通工具、計程車或選擇「代客駕車」、「指定駕駛」等方式，切勿以身試法。