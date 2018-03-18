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羽球／U19國手選拔　陳孝承、董秋彤稱王封后

體育中心／綜合報導2018/03/18 16:41
▲亞青U19國手選拔，男單第一雄中陳孝承(中)，第二百齡游盛博(左)、第三百齡蘇力揚(右)（圖／羽協提供）
▲亞青U19國手選拔，男單第一雄中陳孝承(中)，第二百齡游盛博(左)、第三百齡蘇力揚(右)（圖／羽協提供）

「2018年亞洲青少年U19羽球錦標賽國手選拔」各組名單18日出爐，高雄中學陳孝承、北市金甌董秋彤在男、女單冠軍戰分別以23：21、21：19、21：18及21：16、21：17擊敗百齡高中蘇力揚、大同高中謝羽盈分別稱王封后。

男單冠軍陳孝承再度封王，出場4戰皆以直落二強勢拿下，展現球王風範，冠軍戰雖與蘇力揚拉鋸進入延長，但仍堅守比分拔得頭籌。


▲中華羽協 張國祚理事長(左起) 、女單冠軍董秋彤、亞軍謝羽盈、中華與協林銘傑副理事長。（圖／羽協提供）

這次亞青U19國手選拔成績如下，男單第一雄中陳孝承，第二百齡游盛博、第三百齡蘇力揚，第四名百齡楊洋。女單冠軍金甌董秋彤，亞軍大同謝羽盈、季軍雄中林思雲、殿軍大同郭晏綺。

男雙雄中張昊曌/西苑林煜傑奪冠，百齡吳冠勳／魏俊緯居亞、能仁張紡綺／陳子睿獲季。女雙冠軍大同李子晴／鄧淳薰、亞軍雄中洪恩慈／鄭育沛、季軍金甌孫妏沛／江依樺。


▲中華羽協林銘傑副理事長(左起)、男雙冠軍組合雄中林煜傑/西苑林煜傑、中華羽協張國祚理事長。（圖／羽協提供）

依中華羽協選拔標準，選拔賽榮獲男、女單打前4名及雙打前3名的羽球之星不僅可以參加7月初國手集訓，受訓後更可代表台灣前往印尼出賽2018年亞洲青少年U19羽球錦標賽。

這次選拔賽冠軍雄中奪得2席，表現最為搶眼，各校人數則以雄中、百齡5人最多、大同4人居後，金甌3人、能仁2人、西苑1人。

關鍵字羽球亞青國手選拔陳孝承董秋彤
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