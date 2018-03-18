追思惋惜　宋楚瑜盛讚李敖俠骨柔腸、瀟灑走一回

知名作家李敖今(18)日傳出過世，享壽83歲，消息傳開各界李敖友人紛紛表示哀悼與追思，親民黨主席宋楚瑜也在臉書發文表示惋惜。宋楚瑜說，李敖大師走了，捧著他親刻送我的一方印章，久久不能自己。

以下為宋楚瑜臉書全文：

很少人知道大師會刻印，一方印石，代表朋友間的相知相惜，如金石般永恆不滅。

我與大師相識是在新聞局局長任內，李大師所辦的雜誌被警總查禁，新聞局幫助他開放重新登記。而後是在我任省長時，他因發動為慰安婦募款，我呼應了此事，幫了點忙，我們開始有更多的互動。2000年大選時，李大師代表新黨成為總統候選人，但我與他沒有直接對壘，他甚至在最後階段公開呼籲支持者將票投給我。此後，我們建立了情誼，每年總要見個2-3次面，過年時也會走動走動，暢言國是，談古論今，他有很多史料，我也喜歡歷史，很是契合。