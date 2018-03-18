為根除小兒麻痺而跑　扶輪社竹東河濱公園植栽送愛

國際扶輪社3501區新竹分區所屬各分社上千人，今（18）日於竹東河濱公園舉辦植樹暨根除小兒麻痺路跑活動，縣長邱鏡淳、副縣長楊文科、立委林為洲、縣議員郭遠彰、竹東鎮公所秘書田永元等應邀與扶輪社友們共同植下1300株樹苗，在櫻花盛開的公園內揮汗跑出信念，期盼用實際行動號召更多人愛護地球、協助弱勢。

邱鏡淳感謝國際扶輪社3501區總監黃慶瑄、承辦分社百合扶輪社長曾逸君的號召，在實際國際扶輪年度工作目標上，一步一步達陣，在美輪美奐的河濱公園添加綠意，透過社友們的步伐，印證節能減碳愛護地球的團結力量。