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為根除小兒麻痺而跑　扶輪社竹東河濱公園植栽送愛

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/18 16:53
▲致力於根除小兒麻痺，國際扶輪社3501區新竹分區在竹東河濱公園辦理植樹暨路跑活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）
▲致力於根除小兒麻痺，國際扶輪社3501區新竹分區在竹東河濱公園辦理植樹暨路跑活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）

國際扶輪社3501區新竹分區所屬各分社上千人，今（18）日於竹東河濱公園舉辦植樹暨根除小兒麻痺路跑活動，縣長邱鏡淳、副縣長楊文科、立委林為洲、縣議員郭遠彰、竹東鎮公所秘書田永元等應邀與扶輪社友們共同植下1300株樹苗，在櫻花盛開的公園內揮汗跑出信念，期盼用實際行動號召更多人愛護地球、協助弱勢。

邱鏡淳感謝國際扶輪社3501區總監黃慶瑄、承辦分社百合扶輪社長曾逸君的號召，在實際國際扶輪年度工作目標上，一步一步達陣，在美輪美奐的河濱公園添加綠意，透過社友們的步伐，印證節能減碳愛護地球的團結力量。


▲國際扶輪社3501區新竹分區辦理植樹暨路跑活動，以實際行動號召更多人愛護地球、協助弱勢。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）

縣府與鎮公所合力植栽維護竹東河濱公園兩千多株櫻花樹的現正怒放，竹東鎮公所今年規劃了三處兼具設計感與互動性的大地裝置藝術，入口處的粉紅布幔廊道，是一座穿透陽光的多彩光影步道，創造自由嬉戲空間，以及毛小孩專屬的「寵物運動公園」，是全家休閒運動的最佳選擇。

黃慶瑄、曾逸君對協助此次活動的縣府單位與民代們表達感激，促使扶輪年度工作順利推展，讓更多人受來認同、加入有意義的行列，把社會變得更溫暖、更美好。

關鍵字國際扶輪社竹東河濱公園小兒麻痺寵物運動公園
家扶助學認養懇親會　相聚澄清湖畔何欣純、林易增　挺鳳山新人林智鴻

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