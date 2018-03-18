「甲等」托嬰中心虐嬰　時代力量：無法心安

議員參選人吳佩芸表示，進入台中市社會局網站，在搜尋列鍵入「托嬰中心、評鑑」等字樣，根本找不到評鑑成果，需要依序從類別點進，才能找到資料。由於各機構三年僅接受一次評鑑，目前可在市府找到的最新資料只有「104-105年度托嬰中心評鑑成績」，成績除了「等第」二字全無其他資料，且全市托嬰中心成績都為「甲等」。

台中市托嬰中心傳出虐嬰事件，時代力量台中市市議員參選人許皓甯、吳佩芸檢視資料後發現，全市托嬰中心評鑑成績全為「甲等」，卻還是傳出虐嬰事件；而且137家提供0-2歲嬰幼兒托育的托嬰中心，僅有三位市府人員負責稽查，人力明顯不足。北屯區市議員參選人許皓甯說，「三年多來，台中出事的五家托嬰中心，同時期評鑑成績都是甲等。評鑑成績沒有鑑別度，意義何在？家長無所適從，還能相信市府嗎？」

許皓甯說，「從網站資訊不友善的狀況來看，市府自詡為開放政府，還有漫漫長路要走。諷刺的是，所有托嬰中心都評為甲等，如果現實真是如此，為何家長將幼兒送到托嬰中心，還如此不放心？只有『甲等』二字的評鑑，對家長來說有何參考價值？」



▲時代力量台中市議員參選人許皓甯、吳佩芸指出，評鑑成績沒有鑑別度，意義何在？（圖／柳榮俊攝, 2018.3.18)

許皓甯表示，「市府只有三位負責稽查的科員，在自身業務之外，還需負擔稽查全市公私立137家托嬰中心，每年每所托嬰中心至少要接受一次稽查，人力顯然不足。而且，網站也找不到任何稽查結果」。

許皓甯進一步解釋，「這表示市府目前的評鑑或稽查方式失去功能，需要檢討改進。但我們強調，我們絕對反對增加無謂的評鑑或稽查次數，製造出不必要的繁複文書工作；市府有責任導入更有效的機制，提升托嬰中心品質之餘，也讓民眾獲得更多公開透明的資訊。例如在不侵害嬰幼兒隱私的前提下，建立有權限的直播系統，讓家長可以隨時了解自家寶貝的狀況；或是建立起值得信賴的評價系統，並公開更多評鑑與稽查內容。」

南屯區參選人吳佩芸則是關心托嬰中心托育人員的勞動條件，「據了解，具有保母證照資格的員工，在托嬰中心的薪資僅25-26K起跳，工時12-13小時更是常態，我們要如何期待這樣的勞動條件能留住品質優良的員工？托育是門專業，不該如此廉價！」

目前台中只有四家公立托嬰中心，年輕家庭將嬰幼兒送到私托已是沈重負擔，但花了大把金錢、上網查了評鑑成績與網路評價，仍無法心安。關心女性與兒童議題的吳佩芸說：「將孩子送到工資低廉、長工時的保母手中，能遇到優良的托嬰中心或保母，真不知是上輩子燒了多少好香。要找到放心的托嬰中心或保母，有錢不一定辦得到，更遑論沒有錢的人。」她另也表示：「台中市托嬰中心管理自治條例正在擬定，市府是否能夠提出一個有效、且合乎新時代的條例，我們會強力關注監督」。

市政府社會局表示，每年不定期聯合稽查每間業者，也同時委託大專院校幼兒教育專業單位訪視輔導並依法評鑑，密度不但比中央規定更高，指標也透明公開，結果也都公布於社會局網站。一旦發現疑似兒少疏忽與受虐通報，社會局都會立即啟動調查。對於虐兒事件，市府深感痛心，也依法嚴懲失職人員。未來除將持續落實管理機制，將優先全力促成百分百設置監視器，讓家長更安心。