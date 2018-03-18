台灣國際遊艇展落幕　國內買主居多

為期4天的2018台灣國際遊艇展於今(18)日下午5時落幕，買家以小型遊艇成交居多，讓業績續開紅盤，也為此一展覽活動劃下完美句點，期待2020年再見。
2018台灣國際遊艇展今(18)日邁入第4天，適逢假日湧進大量人潮，許多民眾攜家帶眷一同參觀，反映國人對於海洋遊艇生活，從觀望態度漸漸轉變為親身投入，也帶動展覽業績成長，續開紅盤。人潮洶湧 展覽業績續開紅盤。
主辦的高雄市政府海洋局局長林英斌表示，此次遊艇展是台灣唯一專業國際遊艇展，共邀集到國內外170家遊艇製造商及配件設備等廠商參展，水上及室內共展出65艘各式遊艇，打造了一場屬於全民的國際遊艇盛會，除證明高雄具備舉辦國際性展覽的能力外，更向世界展現了高雄堅強的遊艇產業實力。
台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪表示，此次遊艇展有近2000位國外買家及遊艇代理商參加，更有超過多位國內外大型企業集團及高階主管等進場參觀，展覽期間已成交9艘遊艇、成交金額達新台幣3億元，後續還有近20艘遊艇洽談中，成績相當亮眼，不過這僅是開端，遊艇展所帶來的龐大訂單效應將接續到來，因此，台灣的遊艇產業將由高雄領航，耀眼國際。
林英斌局長指出，2018台灣國際遊艇展的舉辦，充分呈現台灣遊艇產業頂級設計及精湛工藝，此次還舉辦各項遊艇體驗活動，吸引民眾爭相進場，有效拉近人民與海洋的距離，而此次購買遊艇的買家，都是國內買主，顯示國人已漸漸投入遊艇遊憩活動，這也是此次展覽積極推廣遊艇生活親民化、平民化的重要成果，相信未來台灣將會有更多遊艇悠遊於海上，展現海洋立國的精神。