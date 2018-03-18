台灣國際遊艇展落幕　國內買主居多

為期4天的2018台灣國際遊艇展於今(18)日下午5時落幕，買家以小型遊艇成交居多，讓業績續開紅盤，也為此一展覽活動劃下完美句點，期待2020年再見。

2018台灣國際遊艇展今(18)日邁入第4天，適逢假日湧進大量人潮，許多民眾攜家帶眷一同參觀，反映國人對於海洋遊艇生活，從觀望態度漸漸轉變為親身投入，也帶動展覽業績成長，續開紅盤。人潮洶湧 展覽業績續開紅盤。

主辦的高雄市政府海洋局局長林英斌表示，此次遊艇展是台灣唯一專業國際遊艇展，共邀集到國內外170家遊艇製造商及配件設備等廠商參展，水上及室內共展出65艘各式遊艇，打造了一場屬於全民的國際遊艇盛會，除證明高雄具備舉辦國際性展覽的能力外，更向世界展現了高雄堅強的遊艇產業實力。