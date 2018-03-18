竹東樹杞林文化館聯展　兩岸書法名家翰墨飛颺交流

由山東省淄博市書法家協會副主席王培偉率領的兩岸三會交流團，即日起至4月8日於竹東鎮樹杞林文化館進行兩岸三會暨書法名家聯展，縣長邱鏡淳今（17）日率同文化局長張宜真，與縣議員羅吉祥、竹東鎮公所秘書田永元等出席開幕茶會，兩岸書法翹楚共聚一堂，以文會友，饗宴地區民眾。

本次盛會共結合北京、湖北、陝西等書法家與新竹縣書畫協會、耕雅書會及國內書法名家共85人、142件書法作品在樹杞林文化館展出；包括中華民國書法教育學會理事長陳國福、台大書法指導教授蘇天賜等國內著名書法人士，今天與共同出席的邱鏡淳、王培偉等人，聯手寫下「翰墨飛颺書法一家親」的賀詞，祝福此次交流聯展順利成功。



▲兩岸書法名家以及來賓聯手寫下「翰墨飛颺書法一家親」賀詞，祝福聯展圓滿成功。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）

邱鏡淳肯定擔任新竹書畫協會榮譽理事長的縣議員林思銘及耕雅書會理事長賴煥琳等的奔走努力，讓兩岸優秀書法家齊聚一堂，把漢學、漢字的博大精神，灌注、提振在地養份，也期待有扎根、傳承的萌生，透過各種管道提倡書法教育、激勵書法學養。



▲中華民國書法教育學會理事長陳國福為新竹縣長邱鏡淳能親自出席並逐件觀賞而感動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）

陳國福感嘆政府資源在書法域逐漸抽離，過往多是首長參與、主持的頒獎、展覽開幕，迄今不再，見到邱鏡淳親自出席並逐件觀賞，他幾以哽咽的口吻表達自己的感佩與感動，而在竹東鎮成功舉辦盛大的兩岸名家聯展，更令人羨幕，肯定人文薈萃絕非偶然。

台大書法指導教授蘇天賜也高度肯定此次聯展散發的能量，他以唐朝王昌齡〈芙蓉樓送辛漸〉「寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤，洛陽親友如相問、一片冰心在玉壺」的一幅草書，與名家們交流，也歡迎大家有空到台大福利社地下室參觀他和學生們正進行的師生聯展。



▲兩岸書法名家共85人、142件作品在樹杞林文化館展出。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.18）

淄博市書協副主席王培偉表示該市與新竹書法交流多次，對新竹地區書法藝術觀念和形式位居台灣前沿，推崇這種認同發揮、尊重個體的風尚，象徵台灣書法家和諧包容的特質，而淄博居於書法大市，一方水土一方人，厚重不失靈動、寬博不失謹慎，品之於書、之於人都異曲同工。