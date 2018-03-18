陸籍女子離婚　遭前夫猛刺多刀送醫不治

45歲蕭姓男子，去年和43歲顏姓大陸籍妻子離婚，因感情和金錢糾紛，17日晚約碰面，在18日凌晨回家時，蕭男拿出身上預藏的3把水果刀，朝顏女和顏女的17歲楊姓女兒身上猛刺，顏女身中多刀送醫不治，楊姓女兒也身中多刀重傷送醫，蕭男行凶後持刀和警方對峙，母親到場勸說仍無效，最後在對峙2個小時後，才被警方趁隙奪刀制伏，因手筋斷裂送醫戒護治療，行凶原因警方調查中。
這件凶殺案發生在18日凌晨1點15分，開計程車的蕭某，去年初顏姓女子結婚，並生下1個女兒，但去年底就因感情不睦，加上蕭男有家暴傾向兩人離婚，蕭男曾向家人透露，顏女向他拿了一筆錢去裝潢房子不還，懷恨在心。
蕭某昨晚要媽媽幫他照顧1歲多的女兒，說要找前妻顏女，18日凌晨1點15分許，蕭男卻在顏女於大里區益民路一段附近住處的巷口，持水果刀朝顏女和顏女與前夫所生的楊姓女兒身上猛刺，街頭淒厲的求救聲和叫罵聲驚動鄰居報警。
霧峰警分局獲報立刻到場處理，發現顏女趴在地上，顏的女兒楊女也受傷坐在地上，行凶的蕭男坐在地上，並持水果刀抵住腹部揚言「你們靠近我就刺下去」，警方和救護人員先將受傷的顏女和楊女送醫，顏女因背部中多刀，到院前已無呼吸心跳，急救不治，楊女也身中多刀，急救後在加護病房觀察。
蕭某持刀和警方對峙，警方通知蕭母到場親情勸說，但蕭某不為所動，直到凌晨3點半，警方見右手受傷流血的蕭男體力不支，一擁而上奪刀制伏，因右手手筋斷裂送醫急救。