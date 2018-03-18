陸籍女子離婚　遭前夫猛刺多刀送醫不治

45歲蕭姓男子，去年和43歲顏姓大陸籍妻子離婚，因感情和金錢糾紛，17日晚約碰面，在18日凌晨回家時，蕭男拿出身上預藏的3把水果刀，朝顏女和顏女的17歲楊姓女兒身上猛刺，顏女身中多刀送醫不治，楊姓女兒也身中多刀重傷送醫，蕭男行凶後持刀和警方對峙，母親到場勸說仍無效，最後在對峙2個小時後，才被警方趁隙奪刀制伏，因手筋斷裂送醫戒護治療，行凶原因警方調查中。

這件凶殺案發生在18日凌晨1點15分，開計程車的蕭某，去年初顏姓女子結婚，並生下1個女兒，但去年底就因感情不睦，加上蕭男有家暴傾向兩人離婚，蕭男曾向家人透露，顏女向他拿了一筆錢去裝潢房子不還，懷恨在心。