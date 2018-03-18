NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈不只館長暴怒　他也要拿回花蓮捐款土地公「頭牙」供品「糕點」不可少天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

陸籍女子離婚　遭前夫猛刺多刀送醫不治

記者林重鎣／台中報導2018/03/18 17:28
▲凶手坐在地上和警方對峙。（圖／林重鎣翻攝, 2018.3.18)
▲凶手坐在地上和警方對峙。（圖／林重鎣翻攝, 2018.3.18)

45歲蕭姓男子，去年和43歲顏姓大陸籍妻子離婚，因感情和金錢糾紛，17日晚約碰面，在18日凌晨回家時，蕭男拿出身上預藏的3把水果刀，朝顏女和顏女的17歲楊姓女兒身上猛刺，顏女身中多刀送醫不治，楊姓女兒也身中多刀重傷送醫，蕭男行凶後持刀和警方對峙，母親到場勸說仍無效，最後在對峙2個小時後，才被警方趁隙奪刀制伏，因手筋斷裂送醫戒護治療，行凶原因警方調查中。

這件凶殺案發生在18日凌晨1點15分，開計程車的蕭某，去年初顏姓女子結婚，並生下1個女兒，但去年底就因感情不睦，加上蕭男有家暴傾向兩人離婚，蕭男曾向家人透露，顏女向他拿了一筆錢去裝潢房子不還，懷恨在心。

蕭某昨晚要媽媽幫他照顧1歲多的女兒，說要找前妻顏女，18日凌晨1點15分許，蕭男卻在顏女於大里區益民路一段附近住處的巷口，持水果刀朝顏女和顏女與前夫所生的楊姓女兒身上猛刺，街頭淒厲的求救聲和叫罵聲驚動鄰居報警。

霧峰警分局獲報立刻到場處理，發現顏女趴在地上，顏的女兒楊女也受傷坐在地上，行凶的蕭男坐在地上，並持水果刀抵住腹部揚言「你們靠近我就刺下去」，警方和救護人員先將受傷的顏女和楊女送醫，顏女因背部中多刀，到院前已無呼吸心跳，急救不治，楊女也身中多刀，急救後在加護病房觀察。

蕭某持刀和警方對峙，警方通知蕭母到場親情勸說，但蕭某不為所動，直到凌晨3點半，警方見右手受傷流血的蕭男體力不支，一擁而上奪刀制伏，因右手手筋斷裂送醫急救。

關鍵字霧峰警分局手筋斷裂
翰墨飛颺一家親　兩岸書法名家聯展道濟春暖助弱勢　愛心關懷共善舉

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan