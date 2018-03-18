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中華職棒／郭阜林再開轟　統一終結富邦3連勝

記者黃建霖／台北報導2018/03/18 17:14
▲郭阜林。（圖／中華職棒提供）
▲郭阜林。（圖／中華職棒提供）

統一獅在本季官辦熱身賽的最後一場比賽，在天母棒球場對戰富邦悍將，靠著全隊此役共敲出18支安打的的猛烈攻勢，以及郭阜林轟出個人熱身賽的第3轟，他們終場就以15:8痛擊對手，落敗的富邦則是結束了近期的3連勝。

首局開打後，富邦先發布魯斯就遭到前東家打線的強烈砲擊，一出局後統一狂敲4安，取得3:0的領先；2局上，統一在吳桀睿、潘武雄、蘇智傑連續3支安打的助威下，再追加3分，該局結束就取得了6分的領先。

不過富邦很快在下一個半局展開反擊，靠著統一洋投馬丁尼茲控球不穩之際，他們用4支安打和2個保送、得到4分，將分數追回到2分差。

但此役統一的2、3、4棒火力實在太兇猛，在吳桀睿單場4安打的帶領下，他們在第3和第5局又打進5分，富邦則是靠著林威廷的3分砲，艱辛的咬住比分，前5局打完統一以11:7暫時取得領先。

7局上，統一換上代打部隊應戰，陳重廷先敲出帶有打點的二壘安打，之後郭阜林再補上一發2分砲，將分數拉開到7分差，也底定了這一場比賽最終的勝負。

統一此役共有3名打者繳出「猛打賞」成績，蘇智傑單場3安打、並有4分打點，而吳桀睿則是維持熱身賽以來的好狀態，4次打擊全都上，跑回3分、並打回2分。中心棒次的出色表現，成為他們本戰致勝的關鍵。

馬丁尼茲本場比賽掛帥主投，但是主投4局被敲8支安打、丟4分，另外還送出3次保送，表現不算特別理想，總教練黃甘霖也表示雖然前者這一場比賽的球速有來到148公里，不過變化球還不到位；但他也認為洋投來到台灣也需要一些時間來調整，因此並不擔心。

 

關鍵字中華職棒統一獅富邦悍將郭阜林馬丁尼茲吳桀睿
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