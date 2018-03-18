中華職棒／郭阜林再開轟　統一終結富邦3連勝

統一獅在本季官辦熱身賽的最後一場比賽，在天母棒球場對戰富邦悍將，靠著全隊此役共敲出18支安打的的猛烈攻勢，以及郭阜林轟出個人熱身賽的第3轟，他們終場就以15:8痛擊對手，落敗的富邦則是結束了近期的3連勝。

首局開打後，富邦先發布魯斯就遭到前東家打線的強烈砲擊，一出局後統一狂敲4安，取得3:0的領先；2局上，統一在吳桀睿、潘武雄、蘇智傑連續3支安打的助威下，再追加3分，該局結束就取得了6分的領先。

不過富邦很快在下一個半局展開反擊，靠著統一洋投馬丁尼茲控球不穩之際，他們用4支安打和2個保送、得到4分，將分數追回到2分差。