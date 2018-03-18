李敖譏諷她「嫁給銅臭」　林青霞反擊這句話

2010年，李敖參加一檔訪談節目，主持人拿出10張美女圖讓大師品頭論足，談到林青霞，他說林青霞選來選去選錯丈夫，「因為她丈夫又矮又小！」2011年，李敖又說起了林青霞表示，一表人才的林青霞嫁入豪門，卻分不到財產。並指豪門老公財產不過戶，女方只有兩個方法，就是要拚命打針想辦法生兒子，也許能分到一點財產，否則都將淪為林青霞第二。

2014年林青霞60歲生日，富商老公邢李源送上價值超過十億元港幣的豪宅作為禮物，如此恩愛，讓許多人感慨林青霞沒有嫁錯郎，不過，又惹得李敖跳出來在微博揶揄說：「林青霞60歲，富商老倌的丈夫，為她打造了豪宅，港幣11億，我忍不住想，林青霞當年如不嫁給這麼一身銅臭的丈夫，而能『霞光映照』在自己一臉的青靈之氣上，該多麼好！」

李敖接著又說：「當年的林青霞有她獨特的美麗，瓊瑤的俗情戲埋沒不了她、二秦（指秦漢、秦祥林）的脂粉氣埋沒不了她，但她卻為港仔的銅臭風華落盡，真可惜啊！」不過李敖的這番言論，也引來不少網友反擊，有人譏他：「在李敖這樣的大男人看來，無論林青霞怎麼選，只要選的不是李敖，她大抵都是有錯的。」

但其實，林青霞也曾經小小反擊過，在一次香港書展上，她和李敖都有新書要宣傳，當時有主持人問林青霞「最討厭的作家是誰？」結果她笑說：「我討厭罵我朋友的作家（指李敖）。」接著又補上一句，「不過，我怕他告我誹謗。」（龍應臺是林青霞的好友，李敖曾批評龍應臺，兩人因此有過節。）