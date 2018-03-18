彰化鹿港龍王祭　擲筊請示5／26舉行

「龍王祭」活動為慶端陽的前奏曲，彰化龍舟委員會18日辦理「2018鹿港慶端陽系列活動～龍王祭」擲筊儀式，龍舟委員會主任委員涂淑媚於龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示出「龍王祭」活動辦理日期，請示觀世音菩薩及龍王尊神後，擇定定5月26日為「2018鹿港慶端陽～龍王祭」活動及龍舟下水典禮主法日期。

彰化縣長魏明谷表示，今年適逢生肖年狗年，「龍王祭」活動將配合生肖年與「鹿港國家歷史風景區計畫」推出一系列創意活動，如「鹿港公會堂光雕劇場」、「草地音樂會」、「魯班公宴」、「國際龍舟競賽」等。

涂淑媚表示，「龍王祭」為鹿港重要民俗節慶，龍山寺為國定古蹟，「龍王祭」今年將再度提報登錄為本縣之無形文化資產，並由鹿港龍山寺管理委員會擔任保存團體，擔起延續先人生活記憶之重責大任。

魏明谷指出，鹿港原名鹿仔港，在乾隆五十年至道光末年是鹿港發展的全盛時期，「鹿港飛帆」為當時出名的勝景，今中央與地方要攜手推動「鹿港國家歷史風景區計畫」，以鹿港為核心整合周邊有形與無形文化資產，再現千帆入港的歷史榮景，打造鹿港為國際觀光小鎮。



▲彰化龍舟委員會辦理「2018鹿港慶端陽系列活動～龍王祭」擲筊儀式，擇定5月26日為鹿港慶端陽活動-龍王祭活動日期以及龍舟下水典禮的舉辦日期。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

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