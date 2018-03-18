土地公「頭牙」　林佳龍祈求風調雨順護佑市民

今(18)日是農曆二月初二土地公生日，也是傳統民俗節日「頭牙｣，市長林佳龍上午率領民政局長周永鴻及民政局各主管代表，前往台灣大道市政大樓旁的惠來里福德祠向土地公祝壽。林佳龍表示，台中市正處大建設階段，市府與福德祠位處同一里，他祈求土地公護佑風調雨順、國泰民安，市民安康樂利。

林佳龍表示，今天大家來敬拜，福德正神一定會保佑大家、有求必應。新的一年狗年旺旺，平安健康賺大錢；台中市作為宜居城市，無論是在治安、交通、水利、環境、社會福利、托幼托老等相關建設與政策，都要讓市民獲得最好的照顧。