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正新瑪吉斯幸福家庭日　增進親子交流鼓勵同仁士氣

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/18 17:46
▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日，希望透過幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）
▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日，希望透過幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

為倡導幸福家庭價值，正新橡膠工業股份公司18日上午在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日活動，彰化縣長魏明谷與會，正新橡膠工業股份公司董事長羅才仁賢伉儷出席，魏明谷讚許正新公司為彰化縣貢獻良多，尤其在彰化縣的稅收上佔有相當重要的地位，讓縣政府有穩定的自有財源，來提升各項軟硬體的設施，造福全體縣民。


▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日活動，希望透過本次幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

魏明谷表示，正新輪胎是世界級國際知名的輪胎大廠，是彰化之光，也是台灣之光，同時正新也是幸福企業，員工們來正新上班就等於是在公司裡面創業，很高興正新一直根留彰化，提供這麼好的就業機會，創造彰化縣經濟的繁榮，成為安定社會的力量。


▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日活動，希望透過本次幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

正新橡膠工業股份公司是台灣知名的上市公司，更是一個揚名國際的輪胎公司，2017年全球前10大輪胎排名，排名第9名的榮耀，更是兩岸輪胎廠中，唯一擠進前10強的公司，營運範圍普及世界各地，是道道地地的「彰化之光」，更是不折不扣的「台灣之光」。


▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日活動，希望透過本次幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

羅才仁指出，幸福家庭日員工親子活動，透過闖關遊戲的設計，製造歡樂效果，各項闖關既考驗親子默契和團隊合作，希望透過本次幸福家庭日的親子活動，增進同仁家庭之間的交流，也讓家人認識同仁的工作環境，讓工作與家庭能更和諧。


▲正新公司在員林高中舉行正新瑪吉斯幸福家庭日活動，希望透過本次幸福家庭日的親子活動，讓工作與家庭能更和諧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

魏明谷指出，彰化縣政府積極發展綠能，招商引資已經超過一兆多，之後印花稅等稅收將可用來改善兒童福利、老人福利，作教育建設，同時也會提供乾淨綠電給縣內廠商使用，藉此來提升業者外銷產品的競爭力，並創造勞工就業機會，為彰化打下百年基業，讓彰化成為幸福樂活宜居的城市。

關鍵字瑪吉斯幸福家庭日正新橡膠
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