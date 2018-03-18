周錫瑋視賴清德為假想敵　周錫瑋要「每日一問」

針對周錫瑋一再重申民進黨一定會「徵召」賴清德參選年底的市長選舉，現場採訪的女記者不經意噗嗤一笑的問「還把賴清德當對手嗎？」周錫瑋很認真的回應，「本來他就是對手，為什麼他不是對手？」目前民進黨內的任何競爭對手，不具備新北市發展的知識、專業、未來規畫能力，賴清德是民進黨內比較強的一位！

民進黨新北市長的人選遲遲未定案，讓基層十分的焦慮，但爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，始終認為是行政院長賴清德；周錫瑋表示，每天要向賴清德請教一個新北市政策發展的問題，「如果你有答案，我們可以一起討論。」

媒體詢問周錫瑋若當選新北市長，是否會發放「生煤許可證」？周錫瑋強調，「他當然也不會發生煤許可證！」別說是生煤許可證，包括雜項、建築的執照都不會發，甚至儲煤場等其他的設施執照都不會發，「這條路幾乎是走不通的！」建議地方與中央政府應該針對乾淨能源發電的部分，坐下來好好談一談！

周錫瑋表示，17日前往深澳地區聽聽居民的聲音，他們不反對任何的發電廠在深澳或北海岸，但只有反對燃煤的發電，請行政院要聽聽地方民眾的意見；此外，深澳燃煤火力電廠過去造成北海岸與基隆地區嚴重的污染，民眾的健康受到非常大傷害，希望錯誤的歷史，不要再重演。

周錫瑋說，過去擔任台北縣長的經驗，曾對核四廠的開出10幾億的罰單，但中央都撤銷了，將來地方與中央在生煤許可證的執照上，一定會有一些的爭執，恐讓人民看地方與中央政府的笑話；但他還是要給賴清德上課，火力發電廠佔台灣發電的68％，二氧化碳與煤灰的排放很嚴重，呼籲賴清德別再使用火力發電！

周錫瑋指出，歐美將收集的二氧化碳與煤灰，利用藻類進行光合作用產生氧氣，或將二氧化碳埋在地下的技術；全世界都發展新興的能源與綠能，新北市有最好的環境，包括被公認最有效、最乾淨的海上風力發電方式，及海洋、潮汐、洋流或地熱的發電，呼籲賴清德好好學習一下，「他本身也很願意跟賴清德分享。」