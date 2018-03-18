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魔術先生獻愛心　榮家長輩好開心

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/18 17:54
▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）
▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

中彰榮譽國民之家邀請有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓長輩們觀賞精彩的魔術秀。他穿著招牌的披肩，出其不意變出不同花樣，令長輩讚歎且充滿歡笑。

陳榮心自訴，過去曾經歷巴金森氏症及憂鬱症之苦，但他願意走出來，在各榮家，甚至遠赴金門、馬祖、澎湖表演，不計酬勞，以懷舊魔術表演關懷娛樂老人家，當中領悟健康秘訣就是多聽老歌且要常常分享喜悅。像這樣近距離欣賞魔術秀，來感受魔術師的生命故事，對長輩而言，是很特別的體驗。


▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

家主任王正致詞時表示，陳榮心魔術師多年來，巡迴各榮家、老人院及啟智中心，從事公益表演，很令人感佩，也代表榮家長輩向他表達崇高的敬意，希望他能常到榮家來表演，為更多長輩帶來更多的驚奇與歡樂。


▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

陳榮心表示，多年前他得知苗栗有位宋先生退伍後，巡迴各榮家、老人院及啟智中心，從事公益表演，很令他感動，之後他也參與公益性的演出，為榮民伯伯表演魔術，除了感謝他們對臺灣的犧牲奉獻，也表達崇高的敬意，希望未來繼續巡迴各榮院、榮家，讓更多榮民伯伯欣賞魔術的奧妙。


▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

中彰榮家輔導組社工員石偉文說，陳榮心退休後就在各分院與榮家，不計酬勞，以懷舊魔術表演關懷娛樂老人家，當中領悟健康秘訣就是多聽老歌且要常常分享喜悅，像這樣近距離欣賞魔術秀，對長輩是很特別的體驗，大家都十分開心，直到魔術秀結束仍意猶未盡。


▲中彰榮家邀有「魔術先生」之稱的榮民陳榮心到家區表演，讓榮民伯伯觀賞精彩的魔術秀，出其不意變出不同花樣，令榮民長輩讚歎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

表演中，長輩們對陳榮心魔術師的披肩特別感興趣，全程兩眼緊盯著研究，小小的披肩是如何變出這麼多的物品，長輩們專注的表情及不可思議的驚嘆，為現場帶來許多歡樂。

關鍵字魔術先生榮民陳榮心中彰榮家魔術秀，
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