地方萬花筒》影／土地公「頭牙」　供品「糕點」不可少

位於民生路212號的「大東門福德祠」，為了替福德正神（土地公）祝壽，農曆二月初二-為土地公生、又稱「頭牙」，18日上午10點舉行福德正神聖誕暨頭牙祝壽典禮，由福德祠管理人市長邱建富擔任主祭，多名市民代表及里長陪祭，祭拜供品中最特別的是「元寶糕點」，祭拜此供品意在可為信眾及商家帶來財運與商機。

農曆二月初二是土地公聖誕又稱「頭牙」，也是傳統求財祭神的日子，信眾大都會在這一天準備豐盛供品請土地公打牙祭，而祭拜供品中最特別的是，「元寶糕點」之所以選用「元寶糕點」祭拜，主要為其象徵金元寶「高點」-賺錢的意思，希望藉由土地公庇佑，帶來財運與生意興隆，再加上這天為農曆過年後第一個牙祭，因此全台各地的土地公廟在這一天都非常熱鬧。



▲大東門福德祠舉行「福德正神聖誕暨頭牙祝壽典禮」市長邱建富擔任主祭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

邱建富指出，有關大東門福德祠的由來，回溯歷史，清朝嘉慶20年彰化縣城建了4個城門，分別是：東門（樂耕門）、西門（慶豐門）、南門（宣平門）以及北門（拱辰門）。當時在4個城門內側近處各建有一座土地祠，到了日治大正9年（西元1920年），由於市街改正，拓寬道路拆除了西城門、南城門、北城門3座城垣，僅剩東城門。



▲ 市長邱建富發送壽桃給民眾，希望吃平安、獲得土地公的護佑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

邱建富表示，民國94年5月，基於市區內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，並完成盛大的入火安座儀式，進而整修為「大東門福德祠」。



▲ 市長邱建富發送壽桃給民眾，希望吃平安、獲得土地公的護佑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）

彰化市寺廟室主任林大猷表示，土地公就像是神仙界的「里長伯」，祈求生意興隆的民眾，可再準備蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘、金桔等水果，代表平安旺招吉；祈求事業升遷者，可拜蘿蔔糕象徵好彩頭，水果可挑香蕉、梨子、甘蔗及鳳梨，臺語諧音為「招你來吃旺」，而一般供品建議拜發糕、紅龜粿及帶殼龍眼乾，分別代表發財、安居樂業及有福德。



▲供品拜「糕點」有祈求元寶「高點」帶來財運，不可少。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.18）