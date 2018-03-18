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圖輯／《有一種喜歡》李玉璽、Bii畢書盡同場比拚人氣

圖輯／記者林柏年2018/03/18 19:18

  • ▲李玉璽、Bii畢書盡出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲李玉璽、Bii畢書盡出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲Bii畢書盡、林映唯出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲Bii畢書盡、林映唯出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲電影《有一種喜歡》台北預售見面會，Bii畢書盡幫感冒的林映唯重覆她說的話。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

  • ▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）

電影《有一種喜歡》今（１８）日舉辦台北預售見面會，導演王郁惠及主要演員李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩皆出席活動。現場兩位男神李玉璽、Bii畢書盡吸引大批粉絲擠滿現場，最後演員合影時李玉璽、Bii畢書盡還比出了大愛心，讓粉絲尖叫不已。

關鍵字有一種喜歡
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