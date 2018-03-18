圖輯／《有一種喜歡》李玉璽、Bii畢書盡同場比拚人氣

▲李玉璽、Bii畢書盡出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲李玉璽、Bii畢書盡出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲Bii畢書盡、林映唯出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲Bii畢書盡、林映唯出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲李玉璽、王宇兒出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲電影《有一種喜歡》台北預售見面會，Bii畢書盡幫感冒的林映唯重覆她說的話。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）
▲導演王郁惠、李玉璽、Bii畢書盡、王宇兒、林映唯、"寶弟"葛兆恩出席電影《有一種喜歡》台北預售見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.18）