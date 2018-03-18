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娛樂

李敖長女看衰大S婚姻　批汪小菲有口臭

娛樂中心／綜合報導2018/03/18 19:17
▲文壇大師李敖於18日辭世。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）
▲文壇大師李敖於18日辭世。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）

已故作家李敖育有兩女一子， 53歲的長女是他與女友王尚勤所生，李文在大陸知名度頗高，最為人知的就是大砲個性，不僅7年內投訴逾千次，還看衰大S與汪小菲婚姻，甚至直言汪小菲有口臭。25歲長子李戡與23歲次女李諶，則是他與第二任妻子王小屯所生，李戡高中畢業即出版《李戡戡亂記》，狠批台灣教育制度。

據《蘋果日報》報導，李文個性鮮明，頗受爭議，曾在大陸淘寶網買東西時，以自己的簽名書換折扣惹怒店家，被公布個人資料，她一怒之下瘋狂投訴，最後店家被查封了。李文還曾在返台居住時，狠批台灣又舊又窮，一點活力全無，甚至覺得台北很多地方比不上大陸三線城市。細數她的爭議言行中，看衰大S與汪小菲婚姻最為人知，她甚至直言，「可能我講汪小菲，他不高興，他有口臭，但大家都認識，他非常尊重我。」


▲李敖子女承接父親大砲個性。（圖／翻攝自臉書《哈囉李敖》，2018.03.18）

李戡師大附中一畢業，花2個月寫下生平第一本著作《李戡戡亂記》，7年前從台大改念北京大學經濟學系，接著攻讀美國華盛頓大學碩士，24歲又錄取哈佛大學政治學博士班，可說學霸一枚，最受外界爭議的言論即是，「台灣學生太混，我不把他們當對手。」李敖生前甚至說過，「兒子比我更可怕。」

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李敖移民香港被打槍　被這件事氣炸李玉璽、Bii畢書盡同場比拚人氣

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