李敖長女看衰大S婚姻　批汪小菲有口臭

已故作家李敖育有兩女一子， 53歲的長女是他與女友王尚勤所生，李文在大陸知名度頗高，最為人知的就是大砲個性，不僅7年內投訴逾千次，還看衰大S與汪小菲婚姻，甚至直言汪小菲有口臭。25歲長子李戡與23歲次女李諶，則是他與第二任妻子王小屯所生，李戡高中畢業即出版《李戡戡亂記》，狠批台灣教育制度。

據《蘋果日報》報導，李文個性鮮明，頗受爭議，曾在大陸淘寶網買東西時，以自己的簽名書換折扣惹怒店家，被公布個人資料，她一怒之下瘋狂投訴，最後店家被查封了。李文還曾在返台居住時，狠批台灣又舊又窮，一點活力全無，甚至覺得台北很多地方比不上大陸三線城市。細數她的爭議言行中，看衰大S與汪小菲婚姻最為人知，她甚至直言，「可能我講汪小菲，他不高興，他有口臭，但大家都認識，他非常尊重我。」