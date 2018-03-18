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長女預告要打親子訴訟　完稿「李敖不為人知的秘密」

娛樂中心／綜合報導2018/03/18 19:26
▲李敖一生精采。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）
▲李敖一生精采。（圖／翻攝李敖臉書，2018.03.18）

李敖今（18）日早上離世，他與女友王尚勤所生的53歲長女李文，下午發出七點聲明，強調「我會開始去臺北地方法院提出『親子關係』的訴訟。還給我一個祖宗李家定位。」更透露自己會完成「李敖不為人知的秘密」著作。

李文聲明指出，「現在只有老爸的扶養證明和曼哈頓出身（生）證明有我們父女的關係，可是台灣所有有關機構的檔案，並沒有我和我父親的任何關係登記。所以我需要法院的證明。也是我應該爭取得到的。」她還提及，「我會完稿『李敖不為人知的秘密』的書，他的粉絲需要看到他真實的另外一面。」她也強調，「我會找我的哥大同事，學生和校友幫忙翻譯『李敖大全集』英文版。希望老爸可以拿到第二個諾貝爾文學獎的提名。讓老爸的文學進到國際化，而不是在一個小島和大陸。」


▲李敖大師18 日上午辭世。（圖／翻攝自李敖臉書，2018.03.18）

她在聲明中也點出對父親「不滿意」之處，「1、小時候堅決不給我辦戶口導致現在台灣拿身分很麻煩。你不喜歡台灣跟我沒有關係。2、我14歲在媽媽的Boston家裡，被她當時的先生文乃建性騷擾，父母沒有出來替我維權，之後我自己維權寫了『我和李敖一起罵』的書，把整個事情包括文乃建的照片都放出來。我的『me too』報仇了。」與父親如出一轍的大砲個性展露無遺。

 

李文聲明全文如下：

1.）老爸和我是“好朋友”的關係 （54年在一個屋簷下連續住了不到20天），所以我不會那麼的“難過。” 大家粉絲都應該知道我們的故事。我就不多講了。白色恐怖時代，他坐牢以前要媽媽去紐約讀書，最後知道懷孕了就把我“搶”回來，一直撫育我長大（金錢）房子，車子，三個紐約和三藩市的私人大學的學費，我已經很感恩了。雖然小時候他沒有換過我的尿布，不過父女之間也為了完成不同的使命感，也“利用了”對方。

2.）對老爸不滿意的地方是： 1. 小時候堅決不給我辦戶口導致現在台灣拿身分很麻煩。你不喜歡台灣跟我沒有關係。2. 我14歲在媽媽的Boston家裡，被她當時的先生文乃建性騷擾，父母沒有出來替我維權，之後我自己維權寫了“我和李敖一起罵“的書，把整個事情包括文乃建的照片都放出來。我的“me too” 報仇了。3. 大陸第三中級人民法院，西門子的惡房東馬薇和中國國際貿易促進委員會的“司法不公”，導致他跟我翻臉不認人。

3.）我會找我的哥大同事，學生和校友，幫忙翻譯“李敖大全集”英文版。希望老爸可以拿到第二個諾貝爾文學獎的提名。 讓老爸的文學進到國際化，而不是在一個小島和大陸。

4.） 我會完稿 “李敖不為人知的秘密”的書。。。他的粉絲需要看到他真實的另外一面。

5.）我會開始去台北地方法院提出“親子關係”的訴訟。還給我一個祖宗李家定位。現在只有老爸的扶養證明和曼哈頓出身證明，有我們父女的關係，可是台灣所有有關機構的檔案文件，並沒有我和我父親的任何關係登記。所以我需要法院的證明。也是我應該爭取得到的。

6.）老爸和我最愛的奶奶去世以前，我是唯一李家拿到了博士學位。。。他（她）們也可以好好上heaven了。

7.）希望媒體朋友不要太打擾老爸最後太太的家人們。因為他們不太跟媒體打交道的。我習慣了。而且他們跟他過的生活比我長（20多年），所以比我會更痛苦。

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李玉璽、Bii畢書盡同場比拚人氣李敖敢言成絕響　中天揭紅夾克由來

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