對話曝光！小姑才傳「瘀傷照」求救　30分鐘後遭殘殺

新北市新莊區昨（ 17 ）日發生一起駭人聽聞的命案，張姓大嫂和葉姓小姑長期不合，竟持啞鈴狠砸葉女頭部，將她拖到浴室內溺死，並將遺體用水泥封屍在房內，手段相當凶殘。葉女友人游先生爆料，其實在事發前 30 分鐘，她曾透過 LINE 傳瘀傷照求救，並表示要驗傷對張女提告，怎料最後仍慘遭毒手。

從游男和葉女的對話截圖可見，葉女提到過去因房產問題多次和張女發生爭執，對方還會在半夜故意大力關冰箱、翻動鍋子碗盤等，就是為了製造噪音干擾她；而她好心提醒關冰箱小力一點，張女卻反嗆「消查某」， 讓她氣得直呼「就是想趕我出去！」

此外，張女甚至誣陷葉女和哥哥做愛、發展不倫戀，更威脅要「拿刀殺她」，兩人也因此爆發口角衝突，怎料張女一氣之下大力將葉女推倒在地，導致她左肩處大片瘀青受傷。最後葉女忍無可忍，13 日上午傳了背部瘀傷照片，並告訴游男她打算驗傷對張女提告。

游男事後問葉女「驗傷了沒」，對方卻遲遲沒有回訊息，連兩人原本計畫參加的路跑活動也不見人影，讓他懷疑葉女遭遇不測，直到警方 16 日晚間到葉家找人，才發現她傳訊當天就已經遇害，為時已晚。



▲葉女曾在事發前 30 分鐘傳受傷照向游男求救，怎料仍慘遭毒手。（圖／社會中心翻攝）



▲葉女曾在事發前 30 分鐘傳受傷照向游男求救，怎料仍慘遭毒手。（圖／社會中心翻攝）