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即時跑馬燈寶島夢想家球季結束　主場無緣開胡兄弟完封桃猿　收下官辦熱身賽首勝天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
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ABL／寶島夢想家主場閉幕　無緣開胡

記者吳政紘／綜合報導2018/03/18 21:40
▲藝人愷樂為寶島夢想家開球。（圖／展逸行銷提供）
▲藝人愷樂為寶島夢想家開球。（圖／展逸行銷提供）

今(18)日寶島夢想家進行球季主場閉幕戰暨「8：AT玩美女孩」主題日，除請來HBL聯賽女生組冠軍普門高中到場應援觀戰，8：AT代言人愷樂也現身球場帶來精彩熱舞表演炒熱現場氣氛，讓全場4000名球迷在開賽前就先暖好嗓子。

可惜主隊經過整場與客隊新加坡騰飛之獅對抗鏖戰，仍以69-87落敗無緣主場開胡。賽後領隊陳建州以八仙塵爆鬥士黃博煒的故事鼓勵球隊與球迷「學習克服失敗比成功更重要，相信這個球季的經驗會讓我們下季更好。」

閉幕戰由Ronnie Aguilar雙手暴扣與全場球迷吶喊聲開啟戰局，整場比賽中夢想家不斷以三分攻勢反擊，然而新加坡的防守與禁區卻難以攻破，即使「微笑駭客」Cameron Forte奮力攻下20分12籃板，「名堂哥」吳松蔚也以4記三分彈射下16分，最終仍與勝利緣慳一面。

「從開幕戰與閉幕戰的4、5千人次，中間場次也都有平均3千名球迷進場，這對我們來說就是最好的回饋。」訪談中，總經理張憲銘對夢想家第一個球季的主場經營給予肯定，同時更強調在地耕耘以及球迷互動的結果：「球隊、球迷都跟場外的餐車與當地攤販變成有著情感連結的朋友，贊助商們更甚至成為死
忠粉絲，四處跟著球隊征戰客場。」

賽後夢想家全體球員、教練團與領隊一一在場中向球迷發表談話，感謝球迷一整季的堅持。「感謝球迷到最後一場還這麼支持我們，」董事長張承中表示：「這一季會是我們成長的養分，期待明年見到更好的夢想家球團。」

「戰績進步是下個球季最大的目標。」提起下個球季的目標，張憲銘表示休賽季會有更充足的補強準備：「洋將跟本土球員都會進行補強。球迷朋友也慢慢認同我們了，希望明年球迷踏進這個球場能帶著勝利跟笑容跟著我們離開。」

「認同」是夢想家籃球隊追尋的目標，賽後球隊邀請所有球迷一起踏上球場進行簽名會活動，感謝球迷一整個球季的認同與支持也象徵球隊將與球迷同在。夢想家本季將在3/22日於香港進行最後一場客場戰。

關鍵字寶島夢想家abl籃球
兄弟完封桃猿　收下官辦熱身賽首勝

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