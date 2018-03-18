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SBL／打造嘉年華氣氛　裕隆霸氣擺出4屆冠軍旗

記者鍾東穎／新北報導2018/03/18 23:45
▲裕隆球迷手作加油排進場。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）
▲裕隆球迷手作加油排進場。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）

第15季SBL本周裕隆主場周壓軸登場，裕隆砸重金不但祭出1汽車及4台電動機車回饋球迷，吸引更多人進場，更擺上專屬拍貼機及小型投籃場打造「嘉年華」氣氛，要球迷「從進場忙到開賽」，3天下來吸引近9千人進場。

在絢麗的燈光效果、主場的球迷歡呼聲下，呼應主題周口號「龍耀再臨」，裕隆球員一一登場，並新北市教育局合作，請來新北市長朱立倫開球，和400名偏遠地區學童，親臨現場看球。


▲裕隆主場周小型投籃場。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）

「第一次看現場很震撼、跟電視看得不一樣，很歡樂的感覺。」此次受邀來自瑞芳國中的王智凱等孩童說，他們也體驗了場外活動，直說很好玩，不過有趣的是，他們有自己支持的球隊，因為很喜歡「新台灣人」戴維斯(效力璞園)，能看到本人很開心。


▲裕隆4屆SBL冠軍旗 (2004、2005、2006、2010) （圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）

主場周裕隆也特意擺出4屆冠軍旗，裕隆公關祝瑄表示，「目前對上大概只有周士淵、呂政儒有參與過奪冠，較年輕一代的球員沒有經歷過，要讓他們有個嚮往的目標。」

最後汽車由支持裕隆多年，這周特意工作請假從台中北上的資深球迷蕭添福帶走，蕭添福表示自學生時代就開始支持台灣籃球，從CBA到SBL已經看了30多年，今年抽中汽車也希望能開來看裕隆打進冠軍賽。


▲裕隆主場周拍貼機活動。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）


▲裕隆主場周的專屬拍貼機。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.18）

關鍵字sbl裕隆主場周汽車冠軍旗
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