福德正神聖誕千秋／農曆二月初二不要忘了拜碼頭

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）今天是農曆二月初二福德正神聖誕，大家附近的土地公廟是不是從幾天前就陸續開始熱鬧起來了呢？尤其是這一兩天，各式各樣的祝壽慶典遍地開花，往廟裡跑的信眾更是絡繹不絕。
土地公算是跟我們生活最緊密、最息息相關的神明之一，舉凡搬家、招財、工作、生意、尋人等……生活大小事，一定是先從我們的「管區」土地公先求起。農曆二月初二，是土地公聖誕，或應該說是成道、被敕封為「福德正神」的日子，簡單說就是「到職紀念日」啦！
做生意的商人們一定都知道每個月初二、十六要祭拜土地公，祈求「地方上的財神」土地公可保佑生意興隆，這又稱為「做牙」、「牙祭」，而每年則以福德正神聖誕二月初二這天，作為「頭牙」，之後就每個月初二、十六做下去，直到「尾牙」。（可參考保庇有狗讚／關於尾牙你不能不知道…）
在福德正神聖誕這天參拜基本上和平日沒有什麼太大差別，但可較平常準備得更周全一點，生日大餐總要吃好一點嘛～可準備酒三杯、三牲、五果、麵線、紅龜粿、發粿、土地公金，其他可另外準備土地公最愛吃的麻糬、花生等小零食，讓土地公開心，大家生活也都會開開心心喔！（可參考送禮送到心坎裡 土地公尚愛呷這啦！）
福德正神因為與我們生活較相近，禁忌也沒有這麼多，所以準備土地公的供品可以隨性一點，心意有到最重要；但據說土地公還很喜歡吃馬鈴薯（那可以拜薯條？），另外剛剛有提到的麻糬代表可以「黏錢來」、酒代表活得「長長久久」、花生則是「老歸老也是會餔土豆」希望可以老當益壯喔。
福德正神聖誕這天千萬別忘記到廟裡跟祂老人家祝個壽，讓老人家開心一下，接下來一整年祂都會保佑你生意興隆、工作順利，家附近和公司附近的土地公都拜好碼頭，接下來有什麼困難都不怕沒人罩了！
延伸閱讀（看越多土地公越愛你喔！）：
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保庇有狗讚／尾牙的牙是土地公的牙齒嗎？
初二要拜土地公？還是福德正神？
農曆二月初二土地公聖誕 祈求好運趁現在
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