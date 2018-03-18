福德正神聖誕千秋／農曆二月初二不要忘了拜碼頭

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）今天是農曆二月初二福德正神聖誕，大家附近的土地公廟是不是從幾天前就陸續開始熱鬧起來了呢？尤其是這一兩天，各式各樣的祝壽慶典遍地開花，往廟裡跑的信眾更是絡繹不絕。

土地公算是跟我們生活最緊密、最息息相關的神明之一，舉凡搬家、招財、工作、生意、尋人等……生活大小事，一定是先從我們的「管區」土地公先求起。農曆二月初二，是土地公聖誕，或應該說是成道、被敕封為「福德正神」的日子，簡單說就是「到職紀念日」啦！