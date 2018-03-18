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中央社

聯準會下週料升息 川普掀貿易戰添變數

中央社2018/03/18 18:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）為了預防通貨膨脹即將升溫，美國聯邦準備理事會21日將打響今年一連串升息行動的第一砲。但美國總統川普屢屢引發貿易戰憂慮，為聯準會貨幣政策預估增添變數。

法新社報導，期貨市場、分析師和投資人全都普遍預測，聯準會（Fed）21日結束為期兩天的貨幣政策會議時，將決定進行今年首度升息。這也將是聯準會新主席鮑爾（Jerome Powell）上任後首度升息行動。

美國實施大規模減稅新法，美元走貶，甚至可能爆發貿易戰等經濟因素匯聚，帶來物價上漲壓力，因此聯準會正準備調高主要放款利率。

投資人害怕聯準會加速升息，可能今年內升息多達4次，因此全球股市曾在2月初短暫爆發拋售潮。但聯準會官員隨後呼籲市場冷靜，表示即使按計畫逐步穩定緊縮貨幣政策，照理說不會令美國經濟成長動力中斷。

聯準會官員表示，美國經濟擁有足夠的推進動力，讓失業率維持低落且薪資出現一定成長，而通貨膨脹卻不至於升溫。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）高級研究員蓋農（JosephGagnon）告訴法新社：「他們試圖讓市場有心理準備，說『我們別失去理智』。」

如同其他經濟學家，蓋農目前預期，聯準會今年將升息4次而非3次。他說：「我預言他們將必須這麼做。這不是壞事，這是好事。」

聯準會官員21日也將發布美國經濟最新季度預估和升息路徑預測。鮑爾曾告訴美國國會議員，他對美國經濟展望的看法「自12月以來已增強」。

美國2月新增就業人口多達31萬3000人，為目前這波經濟復甦表現最佳的月份之一。美國2月失業率也停留在4.1%的史上最低水準。

聯準會另外一個主要關心的議題通貨膨脹，看來也可能終於擺脫多年來的低迷情況。儘管美國近期通膨數據未達聯準會的2%目標，但過去6個月美國消費者物價指數（CPI）平均上漲2.5%，蓋農指出，這是通膨率很快將走揚的好指標。

然而經濟學家表示，無論聯準會預測為何，都包含川普這個無法預期的因素。

川普幾乎每天掀起貨幣戰開打的憂慮，包括最近宣布對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，引發首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）辭職抗議，白宮的保護主義立場抬頭，美國主要貿易夥伴國也揚言採取報復行動。

經濟學家指出，這可能造成物價進一步上漲，引發聯準會加快行動，以控制通膨情勢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070318

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