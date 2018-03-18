金瓜石勸濟堂　關聖帝君護佑鄉里

勸濟堂在信仰上屬於台灣常見的恩主公信仰，除了主神關聖帝君之外，尚有呂恩主、張恩主、 王恩主等神明。最早的寄路可以追溯到1896年，由當地的一對黃姓兄弟開始祭拜關聖帝君，到1900年才改稱勸濟堂。

許多遊客到九份、金瓜石一帶遊玩，若您稍微多走幾步，就可以到這間擁有超過百年歷史的金瓜石勸濟堂，而第一次到這裡的人，都會被那尊高達10.5公尺關聖帝君金身所吸引，而這裡也是當地的信仰中心。

勸濟堂第一次建廟是在1906年，在1931年時重建過一次。而目前的主體廟宇建築，是在1983年時改建的現代鋼筋水泥建築。而那尊巨大的關聖帝君金身，則是1991年所立，已是金瓜石當地的著名地標。

勸濟堂有一項特殊活動「採草藥煉丹」，是從勸濟堂建廟開始就流傳下來的儀式，歷史超過百年，在端午節當天由神明指示，讓廟方人員帶領信眾去採草藥，並用午時水清洗後再製成「百草丹」，供民眾求取服用。在以往醫藥不發達，西醫稀少的年代，沒錢看病的信眾都會向神明求取免費的「百草丹」。

現在因為醫藥比較發達，百草丹的使用需求降低，所以曾中斷過一陣子，到幾年前才改稱「青草祭」。而山上採回來的草藥在以午時水洗淨後需連搗七天，遇到晴天才可以搓成球狀，若七天後不是晴天，就必須繼續搗藥到晴天才能製成藥丸。信眾若有需要，就向神明擲筊後求得「百草丹」，回家煮水來喝。

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