現代汽車安全氣囊出包4死 美調查各車商

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）南韓現代汽車（Hyundai）和旗下起亞汽車（Kia）的安全氣囊存有瑕疵，已經造成4人死亡、6人受傷，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）目前正在進行相關調查。

彭博（Bloomberg）報導，根據發布在NHTSA網站的調查報告，安全氣囊並未有效在汽車前撞時發揮作用。現代汽車集團旗下可能有42萬5000輛汽車受到影響，NHTSA正調查其他製造商的車輛是否也存在類似風險。

現代汽車2011年生產的Sonata、改款Sonata車型，以及起亞汽車2012及2013年的Kia Forte、Kia ForteKoups車型，在撞擊時氣囊都出問題。現代汽車在確定氣囊有電子超壓情況、無法在衝撞時成功充氣後，便於2月27日召回近15萬5000輛Sonata。他們正就電子問題可能的原因，調查供應商ZF-TRW。