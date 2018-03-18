跟著Boobee去旅行／林初埤木棉花開　小南海普陀

台南林初埤木棉花道為近幾年國人旅遊的新景點，2015年被 BoredPanda 評選為世界上最美的15條街道之一而聲名大噪，許多人慕名而來。清幽寧靜的小南海普陀禪寺，更是大家不會錯過的景點之一，騎上腳踏車來跟觀音菩薩約會吧。

林初埤過去是農業灌溉的池塘，關於地名有一說是名為林初的村人，看見埤塘漏水，為了修補孔洞而拿自家的大鍋來堵孔，沒想到卻連人帶鍋的掉入水中，接著被崩塌的土石掩埋。人們為了紀念他，才命名為林初埤。但有另一個說法是，林初在埤塘裡養魚，才以此為地名。