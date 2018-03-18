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跟著Boobee去旅行／林初埤木棉花開　小南海普陀

保庇2018/03/18 09:15
跟著Boobee去旅行／林初埤木棉花開　小南海普陀寺菩薩在這裡等你（圖／保庇）
跟著Boobee去旅行／林初埤木棉花開　小南海普陀寺菩薩在這裡等你（圖／保庇）

台南林初埤木棉花道為近幾年國人旅遊的新景點，2015年被 BoredPanda 評選為世界上最美的15條街道之一而聲名大噪，許多人慕名而來。清幽寧靜的小南海普陀禪寺，更是大家不會錯過的景點之一，騎上腳踏車來跟觀音菩薩約會吧。

林初埤過去是農業灌溉的池塘，關於地名有一說是名為林初的村人，看見埤塘漏水，為了修補孔洞而拿自家的大鍋來堵孔，沒想到卻連人帶鍋的掉入水中，接著被崩塌的土石掩埋。人們為了紀念他，才命名為林初埤。但有另一個說法是，林初在埤塘裡養魚，才以此為地名。

每年3月至4月為木棉花開的季節，一朵朵橘紅色的木棉花，彷彿讓天空著火了一樣，許多攝影愛好者紛紛前來拍攝。白河區公所更舉辦白河木棉花節，結合在地農產品，讓更多人認識台南白河。

小南海吊橋連接著普陀寺和生態園區（圖／台南市觀光旅遊局）
小南海吊橋連接著普陀寺和生態園區（圖／台南市觀光旅遊局

小南海是由上茄苳埤、將軍埤和林初埤組成，位於白河和後壁交界處，為嘉南水利系統的防洪灌溉用埤塘。因湖岸旁的普陀寺供奉觀世音菩薩，而將此命名為小南海。小南海普陀寺建立於民國51年，小南海吊橋的興建，才將普陀寺和生態園區連結。

木棉花語珍惜身邊幸福（圖／西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁）
木棉花語珍惜身邊幸福（圖／西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁

擁有大片樹林和水田，許多鳥類都在此停留，夕陽西下群鳥歸巢的景象相當壯觀。自行車道規劃完善，適合全家大小一同騎車賞花賞鳥。如同木棉花的花語，珍惜身邊幸福。周末就到林初埤木棉花道，來小南海普陀禪寺，淨化身心吧。

資料來源：

台南市政府觀光局－小南海風景區
西拉雅國家風景區－林初埤木棉花道
白河區公所－木棉花節
西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁

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關鍵字台南小南海普陀禪寺木棉花林初埤觀世音菩薩
跟著Boobee去旅行／到...金瓜石勸濟堂　關聖帝君護佑鄉里

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