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中央社

推新南向 亞洲華商經貿會助台印尼交流

中央社2018/03/18 13:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達18日專電）亞洲華商經貿聯合總會17日舉行年會，駐印尼代表處經濟組長蕭振寰發表「印尼、東協市場與台灣的新南向政策」演講，分析印尼的經濟潛力及新南向政策的發展。

「世界華商經貿聯合總會」會員由參加僑務委員會專業培訓活動僑商學員組成，現有北美、亞、歐、非、中南美、大洋洲等6個洲際總會，會員約1萬5000人。

亞洲華商經貿聯合總會17日在雅加達舉行2018年會暨理監事會議，邀請來自泰國、柬埔寨、菲律賓、越南等地的華商經貿聯合會代表參加，交流意見。

蕭振寰演講指出，印尼近年來每年經濟成長率都超過5%，國際信評機構標普、惠譽與穆迪去年都將印尼列為值得投資的國家。

蕭振寰指出，印尼的社會正朝兩極化發展，像是在醫療方面，印尼平均每千人僅有0.8張病床，遠低於全球平均每千人3張病床數的水準，連帶造成印尼每年有200萬人搭飛機出國看病的現象。

他指出，依照印尼社會兩極化發展的趨勢，台商或外資想在印尼投資，要不主攻產品價格實惠策略吸引廣大底層消費，或者就是鎖定高價位頂級產品的金字塔頂端消費族群。

蕭振寰分析，印尼土地面積是台灣的50倍大、人口是台灣的10倍，但是台灣卻能創造出過印尼一半的國內生產毛額（GDP）以及高達印尼2倍的國際貿易額，靠的就是台灣人不斷的創新發明和商業策略，這也是台灣在新南向布局中的契機。

印尼華商經貿聯合會會長李玉香表示，聯合總會希望能藉由台灣的新南向政策，把台灣的優勢推廣出去，並結合東協及亞洲國家的優勢，拓展台灣在國際上的影響力。

李玉香表示，印尼華商經貿聯合會和台灣的林口長庚醫院合作，去年至今，共協助100多名印尼病患赴台接受健康檢查及治療。

此外，印尼華商經貿聯合會也和醒吾科技大學合作，在印尼招收100多名學生前往醒吾科大就讀，並協助台灣農業團隊以優良技術改良蘇門答臘島2400公頃的茶園種植，提升印尼農產品的質。1070318

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