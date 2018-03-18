沈榮津：用電大戶約漲3.5% 工商業可接受

（中央社記者黃雅娟台北18日電）新版電價4月1日將上路，經濟部長沈榮津今天表示，住宅500度以下及小商家1500度以下用電不調漲，其餘用電大戶等估計大約調漲3.5%，「應該是合理」，工商業界可接受。

電價費率審議會結果16日出爐，決議將原定平均電價2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

針對工商業產業擔心通膨及物價等問題，沈榮津今天接受媒體訪問時表示，當初召開會議調整電價希望兼顧3個原則，不影響物價、照顧民生及節能。