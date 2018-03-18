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中央社

外媒：習舊部楊曉渡 反腐促仕途竄升

中央社2018/03/18 16:38
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北18日電）中國大陸人大今天進行包括國務院總理等一連串選舉，其中，中紀委副書記楊曉渡當選國家監察委員會主任最受注目。外媒報導，楊曉渡為習近平舊部，在躋身紀檢後，開始快速晉升。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，楊曉渡的父親為上海的「紅色資本家」、中共地下工作者。中共建政後，楊曉渡的父親曾在上海市委統戰部工作，離休前在上海市政協擔任重要領導職務。

楊曉渡從上海中醫學院畢業後，在西藏那曲地區醫藥公司任職。長達24年的時間，他先後在那曲地區擔任行署副專員、昌都地委副書記、西藏自治區財政廳廳長、西藏自治區政府副主席等。

之後，楊曉渡被調回家鄉上海擔任副市長。2007年，習近平調任上海市委書記，楊曉渡已任上海市委常委、統戰部部長，算是習近平的舊部。

2012年5月，楊曉渡躋身紀檢系統，任上海市紀委書記，楊曉渡的仕途自此開始加速。2014年1月，在中共第18屆中央紀委3次會議上，楊曉渡增選為中央紀委常委、副書記，成為王岐山的副手。

報導說，升任中紀委副書記後，楊曉渡在紀檢系統職責不斷加重。兼任監察部部長不久後，又添國家預防腐敗局局長一職，身兼三職的楊曉渡被認為是國家監察委第一位主任的可能人選。

2017年中共第19次全國代表大會後，楊曉渡當選政治局委員，成功躋身「黨和國家領導人」之列，在接任國家監察委主任後，楊曉渡未來動向將更受關注。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070318

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