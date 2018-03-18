外媒：習舊部楊曉渡 反腐促仕途竄升

（中央社台北18日電）中國大陸人大今天進行包括國務院總理等一連串選舉，其中，中紀委副書記楊曉渡當選國家監察委員會主任最受注目。外媒報導，楊曉渡為習近平舊部，在躋身紀檢後，開始快速晉升。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，楊曉渡的父親為上海的「紅色資本家」、中共地下工作者。中共建政後，楊曉渡的父親曾在上海市委統戰部工作，離休前在上海市政協擔任重要領導職務。

楊曉渡從上海中醫學院畢業後，在西藏那曲地區醫藥公司任職。長達24年的時間，他先後在那曲地區擔任行署副專員、昌都地委副書記、西藏自治區財政廳廳長、西藏自治區政府副主席等。