憶李敖北大演講　陸網友懷念言論寬鬆年代

台北榮民總醫院今天證實，李敖上午10時59分安然離世，享壽83歲。李敖向來以敢言著稱，2005年9月在北京大學演講一度挑動中共敏感神經，卻深獲大陸民眾歡迎。不少大陸網民留言追憶李敖風采，以及那場辛辣演講。

六四學運學生領袖王丹下午也在臉書寫到，雖然完全不能苟同李敖最近十幾年的言行，但還是希望大家記得他。中國獨立評論人莫之許則分析，許多大陸民眾視李敖為思想啟蒙，正因為他填補了1989年之後自由化話語遭整肅的思想空白。

（中央社記者繆宗翰北京18日電）知名作家李敖上午病逝，許多中國大陸網友紛紛留言悼念，更難忘他2005年在北大大呼中共終會被消滅的嗆辣演講。有人感嘆那是「厲害了我的國」言論最寬鬆的年代，現在不敢想像。

有當年參加演講的北大校友在微博留言說，當時學院幾百人分到了兩張票，「我居然中籤了。看他現場懟書記大人，過癮。」

翻查過去資料，李敖當年在北大演講過程中，不僅拿時任中共北大黨委書記開玩笑、大談言論自由，還直呼「共產黨總有一天要消滅」，並感嘆「彬彬有禮的北京已經沒有了，現在是處處設防的北京」。嗆辣風格讓他博得滿堂彩。

據傳，北京當局在演講前一天便通知陸媒，報導李敖行程要以官媒新華社刊發的消息為限。果不其然，李敖演講結束後，陸媒並未刊登演講全文，有關新聞也只報導他與北大交換禮物的過程和片段演講內容。

除了追憶李敖的演講，不少大陸網民留言還表示，李敖是他們的思想啟蒙者。

王丹下午也臉書（Facebook）留言道，當他還是大學生時，李敖曾經是他的偶像。雖然完全不能苟同李敖最近十幾年的言行，但還是希望大家能記得，1970、80年代的台灣，曾經有一個人，掀起過思想的旋風，激盪過無數年輕的心。

莫之許下午則在臉書上分析，李敖反傳統的自由主義立場，剛好接上了80年代大陸的啟蒙思潮，而1989年之後，大陸自由化話語遭遇整肅，李敖則填補了這一個空白。

他表示，李敖當時的文章罵國民黨，大陸讀者的腦海裡多半會自行代換為共產黨，以上種種都放大了李敖的光環和影響，成為不可複製的現象。（編輯：翟思嘉）1070318