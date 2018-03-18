腦幹腫瘤常惡性 不能開刀目前無藥治癒

李敖主治醫師、台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君下午在記者會表示，李敖是「生命鬥士」，他在意識清醒前還會跟醫療團隊開玩笑，「真的熱愛生命，也非常積極解決自己身體病痛。」

李敖民國104年7月診斷為腦幹腫瘤，當時醫師曾估壽命可能剩3年。李敖106年10月再度因肺炎住院，且腦瘤惡化。雖經標靶藥物治療，但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇，並於今天上午與世長辭，享壽83歲。

王署君說，腦幹是人的生命中樞，罹患腦幹腫瘤多採保守療法，不會開刀。患者罹病後壽命可能視惡性程度影響壽命，可能短則幾個月，或2、3年。

台灣神經腫瘤醫學學會理事長、長庚醫院神經外科醫師魏國珍下午受訪表示，台灣原發性腦瘤的盛行率約每10萬人3、4人，並不多見。罹惡性腦瘤至過世平均約1年多，除非腫瘤基因型態比較特別，對治療反應好些，可能可存活稍久。李敖從發病到去世歷經近3年，應是有積極治療的緣故。

魏國珍表示，腦幹是生命中樞，跟吞嚥功能、看東西的視野、走路步態都有關係，當腦腫瘤出現時可能就有症狀，如看東西有2個影子，吞東西容易嗆到、走路不穩定等，都可能跟腦瘤有關，建議民眾若有相關問題，應尋求醫療協助。

魏國珍說，罹腦幹腫瘤者不超過所有腦瘤患者的1/10，成人的腦幹腫瘤常常比較惡性，因腦幹很小，一旦正常細胞變成腫瘤，腦幹細胞功能就會不好，且又沒辦法開刀，因開刀可能損傷生理功能，有可能開完刀就不能起來、無法和人正常溝通，幾乎不會有人做手術。

治療腦幹腫瘤目前是「束手無策」，魏國珍表示，只能用放射線治療或質子治療，減少副作用。化學藥物因有血腦屏障，藥物效果不容易進到腦部，目前也沒有很有效的藥。雖藥物效果不好，也不得不用，可改善生活品質，且近年醫學發達，陸續有相關的臨床藥物試驗。（編輯：李錫璋）1070318