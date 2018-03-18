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中央社

長庚團隊印尼開講 癌症治療台灣強項

中央社2018/03/18 13:03
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達18日專電）由印尼華商經貿聯合會邀請，林口長庚醫院副院長洪志宏、胸腔外科醫師趙盈凱在雅加達舉辦醫療講座，介紹癌症質子治療、肺癌治療，吸引400多名印尼民眾參加。

由洪志宏、趙盈凱領軍的長庚醫療團隊17日在雅加達舉辦健康醫療講座，詳細介紹台灣的醫療強項。講座中許多民眾現身分享自己赴台就醫經驗，也有民眾把握機會向台灣醫師諮詢健康問題。

洪志宏接受中央社受訪表示，林口長庚是目前台灣唯一有癌症質子治療的醫院，希望透過醫療講座，讓印尼民眾認識台灣先進的醫療技術，並協助印尼民眾接受這種放射治療。

趙盈凱表示，這次醫療講座也向印尼民眾介紹台灣的胸腔腫瘤治療技術。印尼民眾抽煙比率非常高，罹患肺癌比率也高，但民眾發現罹患時通常都已是肺癌晚期。醫療講座宣導什麼樣的民眾需要特別警覺可能罹患肺癌，以及長庚醫院提供早期肺癌的精準治療方式與手術。

印尼華商經貿聯合會會長李玉香表示，從去年至今，華商經貿聯合會和林口長庚醫院合作，協助100多名印尼病患赴台接受健康檢查及治療，讓印尼民眾更加信任台灣的醫療技術。

李玉香說，長庚醫院的癌症質子治療，可以讓更多印尼民眾在新加坡、馬來西亞的醫院之外還有其他的選擇，而且在台灣的醫療費用僅為星、馬的一半，是值得印尼民眾考慮接受醫療服務的首選。（編輯：紀錦玲）1070318

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