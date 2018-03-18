馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）馬尼拉亭閣飯店今天發生火災，造成3死6傷，有7名台灣旅客及時逃脫，有驚無險。中華民國駐菲代表處人員前往慰問，並協助他們與飯店協調，希望能取回重要證件及物品。

位於馬尼拉灣畔的馬尼拉亭閣飯店（ManilaPavilion Hotel），上午10時以前發生火災，造成3死6傷，都是飯店賭場員工，起火原因仍在調查中。

中華民國駐菲律賓代表處領務組人員下午前往飯店，確認死者沒有外國人，大約晚上7時，得知有7名台灣人入住在這家飯店，全部已被送到鄰近的馬尼拉大飯店安頓。