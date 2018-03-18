俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）前俄羅斯雙面間諜和女兒在英國遭神經毒劑攻擊，俄羅斯駐歐洲聯盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）今天在節目中暗示，攻擊兩人的化學物質可能來自英國實驗室。

66歲的前俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他33歲的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在英國遭下毒，迄今仍未脫險。警方近日公布克里帕爾的酒紅色BMW汽車照片與牌照號碼，徵求更多目擊者資訊，試圖還原兩人倒在購物中心長椅前的事發過程。

英、俄為此事件起外交齟齬，互相指控對方是幕後黑手。英國14日驅逐23名俄國外交官，俄國昨天也驅逐23名英國外交官，並收回英國在聖彼得堡開設領事館的許可。