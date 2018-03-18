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中央社

反對派和NGO指控俄國總統選舉舞弊

中央社2018/03/18 22:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯反對派人士和一個非政府組織今天指出，俄國總統選舉發生做票和重複投票等舞弊行為。俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）篤定勝選，獲得第4個總統任期。

法新社報導，非政府的選舉監督組織「選票」（Golos）在網路上公布違規名單，截至中午過後累積已達1764件違規案，其中包括觀察員無法執行工作。

俄羅斯反對派領袖亞歷塞依．納瓦尼（AlexeiNavalny）因為法律原因參選被拒，他發起運動號召大眾一起監督這場總統大選，聲稱已派出3萬3000名志願者監督投票和開票。

納瓦尼的網站指稱，目前已發現數以百計舞弊，特別是首都莫斯科和週邊地區、聖彼得堡以及烏拉爾地區（Urals）的巴什克托（Bashkortostan）。

根據日前官方民調，和全國相比較，蒲亭在莫斯科和聖彼得堡的支持率明顯偏低。

這項選舉監督運動的一名律師在新聞簡報中指出，納瓦尼的支持者擔任選舉監督人員，被部分投票所擋在門外。

納瓦尼本人發出一則推文附有連結顯示，俄國遠東地區一處投票所涉嫌做票。

中選會表示將會進行調查。中選會指出，大約八成投票所裝有監視器。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070318

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