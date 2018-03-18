新加坡地鐵追撞 索賠須簽保密協定惹議

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新加坡去年底發生地鐵追撞事故，有受傷乘客說，向地鐵公司要損害賠償還得簽保密協定，引發民眾議論。這名乘客力爭兩個月後，才獲得新台幣700元的醫藥費賠償。

新加坡地狹人稠，交通便捷，地鐵是多數上班族和外籍勞工最重要的通勤工具。新加坡地鐵（SMRT）2017年10月發生碧山（Bishan）及布萊德（Braddell）地鐵站間隧道因大雨嚴重積水，超過20萬名乘客受影響的事故。

不料，11月15日又發生裕群站（Joo Koon）地鐵追撞意外，基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠當時認為，那真是糟糕的一天。