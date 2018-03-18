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中央社

新加坡地鐵追撞 索賠須簽保密協定惹議

中央社2018/03/18 21:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新加坡去年底發生地鐵追撞事故，有受傷乘客說，向地鐵公司要損害賠償還得簽保密協定，引發民眾議論。這名乘客力爭兩個月後，才獲得新台幣700元的醫藥費賠償。

新加坡地狹人稠，交通便捷，地鐵是多數上班族和外籍勞工最重要的通勤工具。新加坡地鐵（SMRT）2017年10月發生碧山（Bishan）及布萊德（Braddell）地鐵站間隧道因大雨嚴重積水，超過20萬名乘客受影響的事故。

不料，11月15日又發生裕群站（Joo Koon）地鐵追撞意外，基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠當時認為，那真是糟糕的一天。

事發後，地鐵公司緊急修復地鐵系統及處理善後，不過，其中一名受傷乘客透過社群網站，公開向新加坡地鐵公司索取醫藥費經過，對處理方式表達不滿。

新加坡「新明日報」今天報導，這名受傷乘客聲稱他次日赴醫院治療，然後寄發電子郵件向地鐵公司索取醫藥費。地鐵公司一個半月後回覆批准賠償，但他必須簽下清償證明，才能獲得新幣31.7元（約新台幣700元）的醫藥費賠償。

這名乘客表示，清償證明除附若干條件外，還要求絕對保密，不能對外透露任何訊息。

地鐵公司表示，這是公司政策，但這名乘客認為賠償本來就不該附條件，兩造一度僵持不下，這名乘客堅持到底不退讓，最後在今年1月中旬，在不簽保密協定下成功得到地鐵公司賠償。（編輯：郭中翰）1070318

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