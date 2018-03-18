兩個月轟炸 土軍終控制敘北庫德族據點

沒有親土耳其部隊與庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）進一步衝突的跡象。在今天之前，阿夫林一直由人民保衛軍控制。

士兵在市中心清雷，時而聽見爆炸聲，數十平民離開市中心。

兩輛土耳其坦克停在一棟官方建築外，士兵並對空鳴槍慶祝。

法新社記者在阿夫林的每個區都看到安卡拉支持的敘利亞阿拉伯戰士和土耳其士兵。

（中央社阿夫林18日綜合外電報導）法新社記者現場報導，土耳其部隊和結盟反抗軍經過兩個月的陸空猛烈攻勢，今天已控制敘利亞西北部庫德族居多數的城市阿夫林（Afrin）。

英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稍早說，土耳其支持的敘利亞反抗軍已「完全」控制阿夫林市中心。

土耳其1月20日揮軍進入敘利亞的阿夫林地區，發起陸空攻勢，打擊敘北的庫德族，目標在將人民保衛軍逐出。

艾爾段表示，「大批」庫德族戰士「夾著尾巴逃離」。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，隨著戰事加劇，不到3天有20多萬平民逃離阿夫林，數十人喪生。

這個總部在英國的觀察組織表示，超過1500名庫德族戰士在戰火中喪生。

敘北的人民保衛軍向來接受美國援助武器，因長期爭取獨立，原本和大馬士革政府屬敵對關係，然而美國對土耳其揮軍阿夫林袖手旁觀，共同的敵人和共同的利益，使庫德族與大馬士革政府結盟。（譯者：陳政一）2070318