李敖辭世 文化部呈請總統褒揚令

李敖今天過世，文化部晚間發新聞稿指出，李敖是著述等身的作家及評論家，是對抗威權體制的一代文人，也是播下台灣自由主義精神的重要啟蒙人物，文化部將呈請總統明令褒揚。

（中央社記者鄭景雯台北18日電）作家李敖今天辭世，享壽83歲。文化部長鄭麗君聞訊表示哀悼，她說，李敖是對抗威權體制的一代文人，文化部將呈請總統明令褒揚。

李敖為文數量頗豐，著作超過120種。創作文類以論述、散文及小說為主，兼有詩、傳記與歌詞創作，著有「北京法源寺」、「傳統下的獨白」、「上山、上山、愛」、「李敖回憶錄」、「李敖快意恩仇錄」、「李敖風流自傳」、「為自由招魂」等作品，創作以歷史研究最為著名，考證嚴謹，語句簡短，筆鋒直率、犀利，具強烈批判性。

文化部指出，李敖在1963年加入「文星」雜誌編輯，引領「文星」雜誌作為台灣知識界的重要啟蒙。李敖曾以「老年人與棒子」、「給談中西文化的人看看病」等文章，掀起台灣重要的「中西文化論戰」，備受多方關注，對台灣社會影響深遠。

文化部表示，李敖所主編的「文星」雜誌，也引介現代文學，鼓吹自由主義思潮，為台灣自由主義精神播下啟蒙種子，不時刊出挑戰戒嚴時期言論自由的文章，「文星」最後經歷三次查禁扣押，終至停刊。

李敖在1960年代出版的多部作品如「歷史與人象」、「林語堂選集」等，也曾在戒嚴時期遭查禁，文化部指出，「1970年代的白色恐怖時期，更曾因為政治案件被捕入獄，是以著述及行動對抗威權體制的一代文人。」（編輯：陳清芳）1070318