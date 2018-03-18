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數學新課綱教計算機 大考能帶否待討論

中央社2018/03/18 18:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北18日電）教育部今天召開課審大會，審議數學新課綱，國教署長邱乾國表示，將計算機融入數學課程教學的方向大致不變，但大考是否准許帶計算機，將由研修小組和試務單位再討論研議。

教育部今天召開高級中等以下學校課程審議會課程審議會審議大會，審查十二年國民基本教育國小暨普通型高級中等學校、技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校的數學領域課程綱要草案。

根據國家教育研究院研修小組草案規劃，數學是一種規律的科學，探究過程須操作大量數字，所以應具備操作計算機的能力，計算機的使用時機以國中和普通型高中教育階段為宜，全國性測驗評量宜參考國際類似考試，准許學生攜帶標準型計算機進入考場，用以解題與作答。

教育部國民及學前教育署長邱乾國受訪時表示，先前的會議已經進行許多對話與討論，將計算機融入數學課程教學的方向大致不變，但牽涉大型考試的部分，與會課審委員今天也進行對話討論。

邱乾國指出，對於是否要准許考試使用計算機，與會委員有不同意見，有委員認為應該要尊重大考試務單位規劃，課綱盡量不要涉及全國性評量，也有委員認為課綱有引導教學和考試的作用，因此課審會決議請研修小組和大考試務相關單位討論實務執行和配套後，針對該段考試規劃文字予以調整或修正。

邱乾國表示，未來新課綱的數學課程教學仍會學習計算機，至於考試是否准許攜帶計算機，將待研修小組和大考試務相關單位研議後，再提到課審大會討論。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070318

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