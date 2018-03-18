數學新課綱教計算機 大考能帶否待討論

（中央社記者許秩維台北18日電）教育部今天召開課審大會，審議數學新課綱，國教署長邱乾國表示，將計算機融入數學課程教學的方向大致不變，但大考是否准許帶計算機，將由研修小組和試務單位再討論研議。

教育部今天召開高級中等以下學校課程審議會課程審議會審議大會，審查十二年國民基本教育國小暨普通型高級中等學校、技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校的數學領域課程綱要草案。

根據國家教育研究院研修小組草案規劃，數學是一種規律的科學，探究過程須操作大量數字，所以應具備操作計算機的能力，計算機的使用時機以國中和普通型高中教育階段為宜，全國性測驗評量宜參考國際類似考試，准許學生攜帶標準型計算機進入考場，用以解題與作答。