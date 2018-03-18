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中央社

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

中央社2018/03/18 16:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北18日電）作家李敖非婚生子李文沒有台灣戶籍，她持續爭法律認定要當李敖名正言順的女兒。此外，她有意投入翻譯「李敖大全集」，為父親爭取諾貝爾文學獎。

李敖今天病逝台北，享壽83歲。台北榮總下午召開家屬感恩說明會，李文並未出席。

李文得知父親過世，在臉書上傳10張從小到大與父親的合照，並貼上李敖生前喜愛的愛爾蘭民歌「丹尼少年」（Danny Boy）歌詞翻譯，這首歌描寫父子之情，丹尼男孩最後找到父子之愛。

她以英文回覆臉友「節哀順變」的留言說：老兵已死，我們將緬懷他。

去年7月來台定居的李文今天對中央社記者說，正撰寫「李敖不為人知的祕密」，已寫了約10萬字，還在找出版社。

李文說，爸爸先前著作「北京法源寺」已譯成英文，並獲推薦爭取諾貝爾文學獎，她打算集合自己母校哥倫比亞大學師生、及翻譯專家等資源，著手翻譯「李敖大全集」，為爸爸爭取二度諾貝爾文學獎提名，「要讓爸爸的作品國際化，發揚光大。」

持美國護照的李文表示，當年因李敖坐牢，在肅殺的政治氣氛下，懷著身孕的母親匆匆赴美生下她，媽媽後來帶回仍是小寶寶的李文，原由外婆照顧，李敖硬是搶回，讓自己（李敖）母親帶。

李文說，爸爸沒幫她報戶口，從小又因為不要她被三民主義洗腦，讓她念美國學校，後來李文去美國讀書，李敖也不希望她回台灣，她至今沒有台灣戶籍，居留不便。

李文說，已到台北地方法院，提出李敖有扶養事實，訴請親子關係認定，結果尚未出爐。

她說：「大家都知道我李文是李敖的女兒，我要法律名正言順的認定，要爭的是這口氣。」

「如果遺產不是4人均分，我一定出面爭遺產。我要爭的不是錢，而是權益。」李敖與現任妻子育有一男一女。

從小和父親相處時間不算長，李文今年一月在台北接受電台訪問時，回憶小時候，爸爸會規定她擦拭書本、背唐詩三百首；她對父親的記憶很多是去探監。

李文當時在POP Radio電台黃光芹的節目上曾說：「他有理想、有抱負，但其實歷史上偉人不代表會是很好的爸爸。」

她透露與李敖現任妻子王志慧「王不見王」，跟同父異母的弟妹也不熟。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070318

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